Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angelababy ngày càng 'chạm đáy' đến báo động

Sao quốc tế 11/03/2023 18:40

Sự nghiệp của Angelababy kể từ khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh ngày càng đi xuống một cách không phanh.

Những ngày gần đây, showbiz xứ Hàn hay Hoa ngữ đều vô cùng sôi nổi khi các ngôi sao đình đám lần lượt xuất hiện tại những show diễn của loạt nhà mốt đình đám thế giới trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris hay London.

Trong đó những thành viên nổi bậc thuộc giới Cbiz được nhiên không thể vắng mắt như  Lưu Diệc Phi, Châu Đông Vũ, Lưu Thi Thi, Phạm Băng Băng…

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angelababy ngày càng 'chạm đáy' đến báo động - Ảnh 1
Angelababy - Ảnh: Internet

Thế nhưng, điều khiến công chúng tò mò hơn cả chính là sự vắng mặt của nữ diễn viên Angelababy. Trước đây, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh thường là gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang quốc tế. Tuy nhiên, hiện tại chẳng hiểu vì một lý do nào mà nữ diễn viên lại vắng mặt. 

Với động thái này, nhiều người còn bày tỏ sự nghi ngờ về vị thế của Angelababy ở thời điểm hiện tại. Thậm chí ngay cả trong nước, người đẹp cũng dần đánh mất vị trí của mình khi liên tiếp bị các nhà làm phim từ chối hợp tác, các hợp đồng quảng cáo khủng cũng xa lánh kể từ sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. 

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angelababy ngày càng 'chạm đáy' đến báo động - Ảnh 2
Vị thế của Angelababy đang ngày một tụt dốc không phanh - Ảnh: Internet

Điều này cũng đến từ một phần khả năng diễn xuất của Angelababy cùng bị đánh giá vô cùng tệ hại. Chính vì thế mà việc hiện nay cô nàng ít nhận được lời mời đóng phim cũng là điều dễ hiểu.

Không chỉ các hợp đồng quảng cáo hay dự án phim, công chúng cũng nhận thấy sự vắng mặt của Angelababy ở những sự kiện cuối năm, hay thảm đỏ. Với tình hình đó không ít fan của cô nàng cảm thấy lo lắng cho thần tượng bởi vị trí ngôi sao hạng A của Angelababy đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết. 

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Nhan sắc Angelababy thăng hạng đáng kể sau khi thay đổi một chi tiết trên gương mặt.

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