Cùng xuất hiện trong Đêm hội Weibo, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy bị soi khoảnh khắc 'sượng trân' khi chạm mặt

Phản ứng của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy khi đối phương xuất hiện trên sân khấu đã gây sốt sau khi Đêm hội Weibo phát sóng.

Tối ngày 25/3 vừa qua, Đêm hội Weibo do Sina tổ chức đã được diễn ra tại Thượng Hảo, Trung Hoa. Tuy vậy, sự kiện năm nay lại bị chê trách nhiều ở khâu quản lý khi phần thảm đỏ bị hủy ngang vì người hâm mộ gây mất an ninh và mỹ quan nơi công cộng. Sự việc khiến nhiều tên tuổi nổi tiếng như Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Lưu Thi Thi,... mất đi cơ hội dự thảm đỏ dù đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.

Bên cạnh đó, Đêm hội Weibo năm nay còn phải kết thúc sớm hơn 1h30p để thành phố Thượng Hải tắt đèn hưởng ứng phong trào Giờ Trái Đất 2023. Điều này khiến sự kiện trở nên cập rập và rút ngắn đi nhiều tiết mục so với dự kiến.

Trong những nghệ sĩ tham dự vào Đêm hội Weibo năm nay, sự xuất hiện của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh được quan tâm hơn cả vì đây là lần đầu cặp đôi đụng mặt tại một sự kiện công khai kể từ khi ly hôn. Cũng vì vậy mà máy quay lần này rất thường xuyên chĩa về hai người.

Cụ thể, khi Huỳnh Hiểu Minh được mời lên sân khấu phát biểu, máy quay đã tập trung vào Angelababy đang ở dưới hàng ghế khách mời. Khi này, nữ diễn viên đang mải mê trò chuyện với Dương Mịch, không hề quan tâm đến bài phát biểu của chồng cũ.

Tiếp đến, khi Angelababy lên sân khấu trình diễn thời trang và giao lưu, máy quay tiếp tục lia đến Huỳnh Hiểu Minh, khi này anh đang được xếp ngồi cùng bạn thân là Lý Băng Băng. Việc đụng mặt của cặp đôi được được đánh giá là "khoảnh khắc ngại ngùng nhất" tại Đêm hội Weibo năm nay và nhanh chóng trở nên "viral" trên các nền tảng MXH xứ Trung.

Tạm gác những chuyện xui xẻo, Angelababy quyết tậu thêm nhà mới để giảm bớt 'stress' Angelababy mới đây đã khiến cho netizen phát choáng trước độ chịu chi của mình khi bỏ ra một số tiền lớn để sắm một căn hộ cao cấp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-xuat-hien-trong-em-hoi-weibo-huynh-hieu-minh-va-angelababy-bi-soi-khoanh-khac-suong-tran-khi-cham-mat-566940.html