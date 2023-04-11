La Vân Hi lộ vết sẹo dài trên mặt ở 'Trường Nguyệt Tẫn Minh', dân tình xót xa nhớ lại sự cố đau thương vài năm trước

Tại thời điểm đó, trong một cảnh quay, La Vân Hi đã bị bạn diễn Kỷ Hoán Bác đấm vào mặt 6 cái, dẫn đến bị thương và phải nhập viện ngay lập tức.

Trong tập 8 của Trường Nguyệt Tẫn Minh , khán giả đã nhận ra vết sẹo rõ trên gương mặt của La Vân Hi . Đây là hậu quả để lại từ vết thương mà La Vân Hi gặp phải trong quá trình quay bộ phim Truy Quang Giả vào giữa tháng 10/2021, cũng là thời điểm anh rục rịch vào đoàn Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Sự cố không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình sức khỏe lúc ấy của nam diễn viên, thế nhưng khiến cho diện mạo của anh lãnh chịu hậu quả. Khi thực hiện cảnh đấm, Kỷ Hoán Bác được cho là có đeo nhẫn nên đã để lại thương tích, dẫn đến sẹo trên mặt của La Vân Hi. Giờ đây khi chi tiết này hiện hữu trên màn ảnh, khán giả không khỏi xót xa, thương cảm chàng mỹ nam cổ trang của Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Ngoài ra, theo Sina cho biết, La Vân Hi đã trải qua nhiều khó khăn trong quá trình hồi phục. Vì bị thương gần vùng miệng nên sao nam 8X không ăn uống điều độ, là một trong những lý do dẫn đến việc anh tụt cân không phanh.

Trước khi đóng vai Đạm Đài Tẫn vốn có yêu cầu ngoại hình ốm, La Vân Hi đã cho thấy hình ảnh ốm yếu, làm khán giả lo lắng. Mặt khác, việc trang điểm dày, thậm chí "lố" của anh trong Trường Nguyệt Tẫn Minh vừa qua cũng được cho là nỗ lực che đậy khiếm khuyết, giúp anh lên hình chỉn chu nhất có thể.

Hiện tại, Trường Nguyệt Tẫn Minh đang rất thành công, là bộ phim hot nhất hiện tại của màn ảnh Hoa ngữ. Bộ phim lấy bối cảnh tam giới dưới sự thống trị tàn bạo của ma thần Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi đóng), chúng linh lầm than. Để cứu lấy chúng sinh, Lê Tô Tô (Bạch Lộc đóng) - con gái của Hành Dương tông chưởng môn, đã quyết định thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, quay trở lại thời điểm 500 năm trước ngăn cản Đạm Đài Tẫn trước khi hắn bị tà cốt trong người xâm chiếm hoàn toàn trở thành ma thần.

Tại đây, Lê Tô Tô hoá thân thành Diệp gia tiểu thư - Diệp Tịch Vụ. Không ngờ số phận trêu đùa, Đạm Đài Tẫn lại chính là trượng phu trên danh nghĩa của Diệp Tịch Vụ, sau nhiều biến cố, hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Sau cùng, Lê Tô Tô đã lấy thân chứng đạo, thay đổi cục diện vận mệnh của Đạm Đài Tẫn và cả tam giới.

Sau khi mất đi người mình yêu, Đạm Đại Tẫn điên cuồng tìm kiếm nguyên thần của Lê Tô Tô tại U Minh Xuyên suốt 500 năm. Thời điểm tưởng chừng ma thần cứ vậy mà tuẫn táng, Đạm Đài Tẫn lại được Triệu Du - chưởng môn Tiêu Dao tông cứu vớt. Từ đó, Đạm Đài Tẫn trở thành đệ tử tiên môn, hắn sửa đổi tính tình tu tâm hướng thiện, lại càng chấp niệm tìm lại Lê Tô Tô năm xưa. Đối mặt với số phận tàn khốc, Đạm Đài Tẫn tế thân thiết lập lại cục diện. Hai người trải qua trùng trùng điệp điệp khó khăn để đến với nhau.