Loạt ảnh cưới của La Vân Hi bất ngờ hé lộ, vẻ ngoài ra sao mà được khen đẹp đôi với Bạch Lộc?

Đặc biệt, khoảnh khắc La Vân Hi nở nụ cười rạng rỡ khiến nhiều dân mạng mê mẩn. Có ý kiến cho rằng chắc khung cảnh đám cưới cùng Lê Tô Tô (Bạch Lộc) phải hạnh phúc lắm thì Đạm Đài tẫn (La Vân Hi) mới cười vui vẻ như vậy. Là một bộ phim có tạo hình đẹp vậy nên Trường Nguyệt Tẫn Minh rất được mong đợi lên sóng.

Mới đây, một số hình ảnh mặc hỉ phục đỏ của La Vân Hi khi vào vai nam chính Đạm Đài Tẫn ở hậu trường Trường Nguyệt Tẫn Minh đã được đăng tải. Tạo hình cổ trang của chàng mỹ nam này được nhận xét là chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng. Hỉ phục đỏ, kiểu tóc cầu kỳ càng làm tôn lên vẻ đẹp trai đầy ma mị của la Vân Hi khi đóng cổ trang.

Hiện tại, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho biết bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh sẽ được lên sóng vào ngày 6/4 tới đây. Có vẻ như phía nền tảng đang muốn đẩy nhanh tiến độ lên sóng của bộ phim này. Thông tin này khiến các fan của Bạch Lộc và La Vân Hi cực kỳ mong đợi.

Trường Nguyệt Tẫn Minh đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi Bạch Lộc và La Vân Hi kể từ sau khi Nửa Là Đường Mật, Nửa Đau Thương ra mắt năm cuối năm 2020. Bộ phim kể về câu chuyện của Đàm Đài Tẫn (do La Vân Hi thủ vai) sinh ra thân vốn mang tà cốt, tính tình độc ác tàn nhẫn. Tà cốt thức tỉnh khiến Ma thần xuất thế. Nữ chính Lê Tô Tô (do Bạch Lộc thủ vai) cũng vì vậy phải trở về 500 năm trước để rút tà cốt trong thân Đài Tẫn. Đài Tẫn dù trong lòng có Lê Tô Tô, nhưng vì yêu quyền lực nên hắn không từ thủ đoạn, điều gì cũng dám làm, gây ra đau khổ cho cô.