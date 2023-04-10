Lý do Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính gây bất ngờ màn ảnh

Sao quốc tế 10/04/2023 19:35

Sau thời gian chờ đợi, bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã chính thức lên sóng những tập đầu tiên.

Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch LộcLa Vân Hi đóng chính được đánh giá là dự án được mong chờ nhất của khán giả vào tháng 4 này. Phim vừa lên sóng những tập đầu tiên và tạo nên cuộc tranh luận lớn từ phía khán giả.

Có người cho rằng Trường Nguyệt Tẫn Minh đầu tư kĩ xảo, chất lượng nội dung tốt nhưng người khác lại đánh giá tạo hình nhân vật chưa đẹp khiến phim mất đi tính chân thật. Dù vậy, Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng vào thời điểm không có nhiều tác phẩm cạnh tranh, chính vì thế phim đang là sự lựa chọn giải trí hàng đầu của người xem.

Lý do Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính gây bất ngờ màn ảnh - Ảnh 1Lý do Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính gây bất ngờ màn ảnh - Ảnh 2

Bên cạnh đó, một số khâu của phim cũng được làm chuyên nghiệp nên đã bù qua cho thiếu sót về cách tạo hình. Chính vì thế, trong bảng thành tích được truyền thông Hoa ngữ cập nhật mới nhất, bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh đang có khởi đầu ấn tượng.

Cụ thể, bảng tổng hợp xếp hạng view Vân Hợp ngày đầu chiếu của các bộ phim phát sóng trên Youku, Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi cán mốc 23 triệu view. Đồng thời, đây cũng đã trở thành bộ phim có view Vân Hợp cao nhất lịch sử của nền tảng Youku.

Ngoài thành tích này, Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng đã chính thức cán mốc 10.000 điểm nhiệt độ (độ hot, độ phủ sóng) trên nền tảng. Đây cũng là bộ phim đạt thành tích này nhanh nhất trong lịch sử Youku.

Trên bảng xếp hạng Datawin, phim cũng vượt mốc 2.023 điểm (đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng). Chỉ mới khởi đầu, Trường Nguyệt Tẫn Minh đã gặt hái khá nhiều thành tích. Nguyên nhân ngoài việc phim được đầu tư khủng, kĩ xảo tốt thì diễn xuất của bộ đôi nhân vật chính cũng được đánh giá tròn vai.

Hiện, bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh chưa mở điểm Douban, nhưng theo truyền thông Hoa ngữ, con số mà phim này đạt được có thể vượt mốc 7 điểm.

Lý do Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính gây bất ngờ màn ảnh - Ảnh 3

Bô phim lấy bối cảnh tam giới dưới sự thống trị tàn bạo của ma thần Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi đóng), chúng linh lầm than. Để cứu lấy chúng sinh, Lê Tô Tô (Bạch Lộc đóng) - con gái của Hành Dương tông chưởng môn, đã quyết định thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, quay trở lại thời điểm 500 năm trước ngăn cản Đạm Đài Tẫn trước khi hắn bị tà cốt trong người xâm chiếm hoàn toàn trở thành ma thần. Tại đây, Lê Tô Tô hoá thân thành Diệp gia tiểu thư - Diệp Tịch Vụ. Không ngờ số phận trêu đùa, Đạm Đài Tẫn lại chính là trượng phu trên danh nghĩa của Diệp Tịch Vụ, sau nhiều biến cố, hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Sau cùng, Lê Tô Tô đã lấy thân chứng đạo, thay đổi cục diện vận mệnh của Đạm Đài Tẫn và cả tam giới.

Sau khi mất đi người mình yêu, Đạm Đại Tẫn điên cuồng tìm kiếm nguyên thần của Lê Tô Tô tại U Minh Xuyên suốt 500 năm. Thời điểm tưởng chừng ma thần cứ vậy mà tuẫn táng, Đạm Đài Tẫn lại được Triệu Du - chưởng môn Tiêu Dao tông cứu vớt. Từ đó, Đạm Đài Tẫn trở thành đệ tử tiên môn, hắn sửa đổi tính tình tu tâm hướng thiện, lại càng chấp niệm tìm lại Lê Tô Tô năm xưa. Đối mặt với số phận tàn khốc, Đạm Đài Tẫn tế thân thiết lập lại cục diện. Hai người trải qua trùng trùng điệp điệp khó khăn để đến với nhau.

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