Bạch Lộc bất ngờ 'lép vế' hơn nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh vì điều quan trọng này

Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính vừa cán mốc nhiệt độ 10.000, trở thành dự án đạt thành tích này nhanh nhất trong lịch sử Youku, chỉ sau 29 giờ chiếu. Bộ phim này được dự đoán sẽ trở thành phim “đại bạo” trong thời gian tới khi tất cả các chỉ số đều cực kỳ khả quan. Đồng thời, phim cũng được xem là dự án để đời trong sự nghiệp của La Vân Hi, Bạch Lộc cùng dàn cast phụ - Đặng Vi, Trần Đô Linh, Tôn Trân Ny,...

Mới đây, nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh chia sẻ ảnh chụp cùng Bạch Lộc lên Weibo cá nhân, nhan sắc của cả hai lập tức nhận được sự chú ý lớn. Nữ diễn viên này hiện đang thủ vai Phiên Nhiên trong phim đã chia sẻ ảnh chụp cùng Bạch Lộc lên Weibo.