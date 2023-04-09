Bạch Lộc bất ngờ 'lép vế' hơn nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh vì điều quan trọng này

Mới đây, nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh chia sẻ ảnh chụp cùng Bạch Lộc lên Weibo cá nhân, nhan sắc của cả hai lập tức nhận được sự chú ý lớn. Nữ diễn viên này hiện đang thủ vai Phiên Nhiên trong phim đã chia sẻ ảnh chụp cùng Bạch Lộc lên Weibo.

Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính vừa cán mốc nhiệt độ 10.000, trở thành dự án đạt thành tích này nhanh nhất trong lịch sử Youku, chỉ sau 29 giờ chiếu. Bộ phim này được dự đoán sẽ trở thành phim “đại bạo” trong thời gian tới khi tất cả các chỉ số đều cực kỳ khả quan. Đồng thời, phim cũng được xem là dự án để đời trong sự nghiệp của La Vân Hi, Bạch Lộc cùng dàn cast phụ - Đặng Vi, Trần Đô Linh, Tôn Trân Ny,...

Ngoài đời, Bạch Lộc và Tôn Trân Ny có mối quan hệ rất tốt với nhau. Trong bức ảnh được Tôn Trân Ny chia sẻ mới đây, cô và Bạch Lộc được khen ngợi hết lời vì sự xinh đẹp, làn da trắng sáng, ngũ quan hài hòa. Ngoài ra, tại phần bình luận, nhiều ý kiến cho rằng Tôn Trân Ny có phần lấn lướt nhan sắc Bạch Lộc khi chung khung hình.

Tôn Trân Ny là trường hợp hiếm hoi của phim khi không vướng nhiều lùm xùm về diễn xuất lẫn ngoại hình. Trong khi các diễn viên còn lại trong dàn cast đều ít nhiều bị chê bai vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Thậm chí, Tôn Trân Ny còn được khen là hơp vai nhất phim với khí chất thuộc dạng “hiếm có khó tìm” của Cbiz.

Hiện tại, ảnh chụp chung của Bạch Lộc và nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn đang nhận được sự quan tâm, bàn luận lớn của khán giả.

Phim lấy bối cảnh tam giới dưới sự thống trị tàn bạo của ma thần Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi đóng), chúng linh lầm than. Để cứu lấy chúng sinh, Lê Tô Tô (Bạch Lộc đóng) - con gái của Hành Dương tông chưởng môn, đã quyết định thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, quay trở lại thời điểm 500 năm trước ngăn cản Đạm Đài Tẫn trước khi hắn bị tà cốt trong người xâm chiếm hoàn toàn trở thành ma thần.

Tại đây, Lê Tô Tô hoá thân thành Diệp gia tiểu thư - Diệp Tịch Vụ. Không ngờ số phận trêu đùa, Đạm Đài Tẫn lại chính là trượng phu trên danh nghĩa của Diệp Tịch Vụ, sau nhiều biến cố, hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Sau cùng, Lê Tô Tô đã lấy thân chứng đạo, thay đổi cục diện vận mệnh của Đạm Đài Tẫn và cả tam giới.