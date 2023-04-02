Sánh đôi với Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc gây tranh cãi vì điều quan trọng này

Sao quốc tế 02/04/2023 15:25

Gần đây, clip hậu trường và hình ảnh trong phim "Dĩ ái" của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã trở thành chủ đề bàn luận nóng trên mạng xã hội Weibo.

Mới đây, dự án Dĩ ái vi doanh do Vương Hạc Đệ Bạch Lộc thủ vai chính đóng máy sau hơn 3 tháng quay phim. Ngay sau đó, clip hậu trường và hình ảnh trong phim trở thành chủ đề bàn luận nóng trên mạng xã hội Weibo. Đa số khán giả đánh giá tạo hình của Bạch Lộc xấu. 

Trong nguyên tác, nhân vật Trịnh Thư Ý do Bạch Lộc thủ vai được miêu tả là nữ phóng viên tài chính có vóc dáng, gương mặt nổi bật, không chỉ vậy cô còn rất tài năng, tính cách thu hút. Tuy nhiên, các bộ trang phục của Bạch Lộc bị đánh giá rườm rà, không phù hợp với tính chất nghề nghiệp. Cô thường mặc váy quá ngắn, áo vest lớn không tôn lên vóc dáng. Tạo hình không nổi bật vô tình khiến Bạch Lộc già dặn hơn, không đẹp đôi khi đứng cạnh đàn em kém 4 tuổi Vương Hạc Đệ.

Sánh đôi với Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc gây tranh cãi vì điều quan trọng này - Ảnh 1Sánh đôi với Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc gây tranh cãi vì điều quan trọng này - Ảnh 2Sánh đôi với Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc gây tranh cãi vì điều quan trọng này - Ảnh 3

 

Theo Sina, bộ phim Dĩ ái vi doanh nhận được sự quan tâm của công chúng vì có sự kết hợp của hai ngôi sao 9X hot bậc nhất hiện nay là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc.

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, nổi lên sau thành công của phim cổ trang Thương lan quyết (2022). Khi Vương Hạc Đệ vào vai Thời Yến, khán giả cho rằng nam diễn viên toát lên vẻ ngông cuồng, trẻ trung đúng lứa tuổi, nhưng không phù hợp với mô tả của nhân vật trong nguyên tác. Vương Hạc Đệ thiếu sự chín chắn, từng trải, nét tinh anh của người đứng đầu một tập đoàn.

Còn Bạch Lộc đang trong quá trình cạnh tranh với nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Điền Hi Vi, Vương Sở Nhiên. Tuy nhiên, Dĩ ái vi doanh không tạo được danh tiếng tốt, Bạch Lộc bị chê "quê mùa" khi tung ra những hình ảnh đầu tiên khiến người hâm mộ của cô thất vọng.

Sánh đôi với Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc gây tranh cãi vì điều quan trọng này - Ảnh 4

 

Dĩ ái vi doanh chuyển thể từ tiểu thuyết Trêu nhầm của nhà văn Kiều Diêu với nội dung về mối tình lãng mạn giữa phóng viên kinh tế Trịnh Thư Ý và tổng giám đốc lạnh lùng Thời Yến. Trịnh Thư Ý vì quá đam mê công việc bị bạn trai phản bội. Cô quyết tâm trả thù bằng cách tán đổ người chú của "tiểu tam" kia là tổng giám đốc Thời Yến. Cô nhận nhiệm vụ phỏng vấn Thời Yến và trong quá trình làm việc, họ dần nảy sinh tình cảm.

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