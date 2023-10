Trường Nguyệt Tẫn Minh còn chưa kịp ra mắt, Bạch Lộc đã có phát ngôn bất ngờ về dự án khiến fan khó hiểu

Trường Nguyệt Tẫn Minh hiện đang là tác phẩm cổ trang nhận được nhiều sự kỳ vọng của khán giả. Không chỉ có cốt truyện hay, hấp dẫn, dự án còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng như La Vân Hi và Bạch Lộc nên dự án nhận được nhiều sự chú ý từ các fan phim ảnh Cbiz.

Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Được biết, Trường Nguyệt Tẫn Minh là bộ phim kể về câu chuyện của Đàm Đài Tẫn (do La Vân Hi thủ vai) sinh ra thân vốn mang tà cốt, tính tình độc ác tàn nhẫn. Tà cốt thức tỉnh khiến Ma thần xuất thế. Nữ chính Lê Tô Tô (do Bạch Lộc thủ vai) cũng vì vậy phải trở về 500 năm trước để rút tà cốt trong thân Đài Tẫn. Đài Tẫn dù trong lòng có Lê Tô Tô, nhưng vì yêu quyền lực nên hắn không từ thủ đoạn, điều gì cũng dám làm, gây ra đau khổ cho cô.

Với nội dung như vậy nên ngay sau khi câu nói trên được lan truyền, netizen đã không khỏi hoang mang trước màn "spoil" của Bạch Lộc. Dù vậy fan vẫn cho rằng đây là một bộ phim hay đáng để trải nghiệm và cho rằng những lời chia sẻ của cô nàng là nhằm để mang đến sự tò mò cho người xem mà thôi.