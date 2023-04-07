Trường Nguyệt Tẫn Minh còn chưa kịp ra mắt, Bạch Lộc đã có phát ngôn bất ngờ về dự án khiến fan khó hiểu

Sao quốc tế 07/04/2023 17:50

Netizen không khỏi phần phấn khích trước loạt phạt ngôn mới đây của Bạch Lộc về Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Trường Nguyệt Tẫn Minh hiện đang là tác phẩm cổ trang nhận được nhiều sự kỳ vọng của khán giả. Không chỉ có cốt truyện hay, hấp dẫn, dự án còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng như La Vân HiBạch Lộc nên dự án nhận được nhiều sự chú ý từ các fan phim ảnh Cbiz. 

Mới đây nhất, nữ chính của phim là Bạch Lộc đã có đôi lời chia sẻ rằng: "Trường Nguyệt Tẫn Minh là một bộ phim ngọt ngào tuyệt thế". Ngay lập tức, câu nói trên đã thu hút lượng tương tác và thảo luận sôi nổi của netizen.

Trường Nguyệt Tẫn Minh còn chưa kịp ra mắt, Bạch Lộc đã có phát ngôn bất ngờ về dự án khiến fan khó hiểu - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Được biết, Trường Nguyệt Tẫn Minh là bộ phim kể về câu chuyện của Đàm Đài Tẫn (do La Vân Hi thủ vai) sinh ra thân vốn mang tà cốt, tính tình độc ác tàn nhẫn. Tà cốt thức tỉnh khiến Ma thần xuất thế. Nữ chính Lê Tô Tô (do Bạch Lộc thủ vai) cũng vì vậy phải trở về 500 năm trước để rút tà cốt trong thân Đài Tẫn. Đài Tẫn dù trong lòng có Lê Tô Tô, nhưng vì yêu quyền lực nên hắn không từ thủ đoạn, điều gì cũng dám làm, gây ra đau khổ cho cô.

Với nội dung như vậy nên ngay sau khi câu nói trên được lan truyền, netizen đã không khỏi hoang mang trước màn "spoil" của Bạch Lộc. Dù vậy fan vẫn cho rằng đây là một bộ phim hay đáng để trải nghiệm và cho rằng những lời chia sẻ của cô nàng là nhằm để mang đến sự tò mò cho người xem mà thôi. 

Trường Nguyệt Tẫn Minh còn chưa kịp ra mắt, Bạch Lộc đã có phát ngôn bất ngờ về dự án khiến fan khó hiểu - Ảnh 2Trường Nguyệt Tẫn Minh còn chưa kịp ra mắt, Bạch Lộc đã có phát ngôn bất ngờ về dự án khiến fan khó hiểu - Ảnh 3

Theo thông báo, Trường Nguyệt Tẫn Minh ấn định lịch phát sóng vào ngày 6/4 tới. Là dự án cấp S , có vốn đầu tư kinh phí khủng, sở hữu dàn diễn viên trẻ chất lượng, hút fan, phim được kỳ vọng sẽ là một trong những tác phẩm tiên hiệp ăn khách nhất năm 2023. Ngoài Bạch Lộc, La Vân Hi chủ diễn, phim còn có sự góp mặt của Trần Đô Linh, Đặng Vi, Tôn Trân Ni,...

Bạch Lộc bất ngờ gặp biến trước thời điểm phim mới lên sóng, netizen kiểu: 'Lại tạo drama để gây chú ý à'

Bạch Lộc bất ngờ gặp biến trước thời điểm phim mới lên sóng, netizen kiểu: 'Lại tạo drama để gây chú ý à'

Xích mích giữa Bạch Lộc và Trần Đô Linh trong Trường Nguyệt Tẫn Minh đang ngày càng lên đến đỉnh điểm.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc La Vân Hi Trường Nguyệt Tẫn Minh sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc bất ngờ gặp biến trước thời điểm phim mới lên sóng, netizen kiểu: 'Lại tạo drama để gây chú ý à'

Bạch Lộc bất ngờ gặp biến trước thời điểm phim mới lên sóng, netizen kiểu: 'Lại tạo drama để gây chú ý à'

Cùng lúc nhận cả 3 vai trong cùng 1 dự án, Bạch Lộc quyết tâm đứng ngang hàng với Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba?

Cùng lúc nhận cả 3 vai trong cùng 1 dự án, Bạch Lộc quyết tâm đứng ngang hàng với Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba?

Phim mới còn chưa kịp ra mắt, Bạch Lộc đã hứng phải 'cơn mưa' chỉ trích từ phía dư luận

Phim mới còn chưa kịp ra mắt, Bạch Lộc đã hứng phải 'cơn mưa' chỉ trích từ phía dư luận

Tạo hình của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ gây sốt tại đêm hội weibo: Liệu đã đủ sức trở thành cặp đôi hot nhất?

Tạo hình của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ gây sốt tại đêm hội weibo: Liệu đã đủ sức trở thành cặp đôi hot nhất?

Bạch Lộc quyết dùng Triệu Lộ Tư làm 'bàn đạp' để gia tăng lưu lượng

Bạch Lộc quyết dùng Triệu Lộ Tư làm 'bàn đạp' để gia tăng lưu lượng

Lộ diện mỹ nhân 'kém nổi' nhưng có khả năng 'lấn át' nhan sắc Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh

Lộ diện mỹ nhân 'kém nổi' nhưng có khả năng 'lấn át' nhan sắc Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê