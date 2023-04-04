Cùng lúc nhận cả 3 vai trong cùng 1 dự án, Bạch Lộc quyết tâm đứng ngang hàng với Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 04/04/2023 18:30

Đảm nhận cùng lúc 3 vai trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, khả năng diễn xuất của Bạch Lộc sắp lên một tầm cao mới.

Không còn là những tin đồn nữa khi mới đây dự án cổ trang huyền huyễn Trường Nguyệt Tẫn Minh đã chính thức xác nhận lịch chiếu chính thức. theo đó, bộ phim đánh dấu màn tái hợp của La Vân Hi và Bạch Lộc sẽ lên sóng vào ngày 6/4 tới đây. Với dàn diễn viên hùng hậu cộng thêm được đầu tư kỹ lượng, dự án này hứa hẹn sẽ trở thành bom tấn truyền hình Trung Quốc trong thời gian sắp tới đây. 

Theo thông tin được đưa ra, ở Trường Nguyệt Tẫn Minh Bạch Lộc sẽ một mình đảm nhận 3 vai diễn. Đầu tiên chắc chắn phải kể đến vai thần nữ Lê Tô Tô, hiền lành luôn đặt chúng sinh tam giới lên hàng đầu. Nàng phải gánh vác trách nhiệm trảm yêu trừ ma, bảo vệ chúng sinh. Tiếp đến là vai tuyệt thế mỹ nữ Tang Tửu và cuối cùng là nhân gian tiên nữ Diệp Tịch Vụ. 

Cùng lúc nhận cả 3 vai trong cùng 1 dự án, Bạch Lộc quyết tâm đứng ngang hàng với Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Đây được đánh giá là một thử thách lớn với Bạch Lộc trong dự án lần này. Cả 3 vai diễn mà cô nàng đảm nhận đều có câu chuyện, tính cách và những cung bậc cảm xúc riêng. Chỉ cần thể hiện tốt trong phim, sự nghiệp của Bạch Lộc sẽ được nâng lên một tầm cao mới thậm chí có thể sánh ngang với những Dương Mịch hay Địch Lệ Nhiệt Ba

Bởi trước đó cả 2 nữ diễn viên cũng đã làm được điều tương tự và cón được thành công vang dội trong sự nghiệp là Dương Mịch ở Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và Địch Lệ Nhiệt Ba ở Chẩm Thượng Thư.

Cùng lúc nhận cả 3 vai trong cùng 1 dự án, Bạch Lộc quyết tâm đứng ngang hàng với Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 2
Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch một mình đảm nhận 4 vai diễn với nét tính cách, tạo hình khác nhau. Trước hết là một Tư Âm ngây thơ, tinh ranh và cũng rất đáng yêu, rồi nàng Tố Tố dịu dàng, lương thiện, Bạch Thiển thượng thần lạnh lùng, bá khí và cuối cùng là Huyền Nữ tà mị, gian xảo. Mỗi một vai diễn, Dương Mịch đều thể hiện được những nét riêng biệt và được khán giả hết lời khen ngợi.

Hay ở Chẩm Thượng Thư, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng một mình cân 3 vai diễn. Chắc chắn khán giả vẫn còn nhớ đến nàng Bạch Phượng Cửu xinh đẹp, tinh nghịch năm nào. Khi lịch kiếp nàng lại trở thành Bạch Tiểu Cửu si tình rồi cuối cùng là nàng công chúa A Lan Nhược dịu dàng, hiền thục. Tuy phim không bạo như mong đợi, nhưng các vai diễn trên đều được Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn thành rất tốt.

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