Phim mới còn chưa kịp ra mắt, Bạch Lộc đã hứng phải 'cơn mưa' chỉ trích từ phía dư luận

Vào ngày 4/3 vừa qua, đoàn làm phim Trường Nguyệt Tẫn Minh với sự tham gia của Bạch Lộc và La Vân Hi đã công bố trailer chính thức và nhận được những phản hồi tương đối tích cực. Đa số fan cho rằng bộ phim được xây dựng hình ảnh rất tốt, từ tạo hình cho đến nhan sắc của các nhân vật chính trong phim cũng vô cùng xuất sắc,...Vì thế cho nên ngay sau khi xem xong trailer không ít người đã cho rằng đây sẽ là tác phẩm bạo trong năm 2023 này.

Bạch Lộc và La Vân Hi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều này e rằng hơi khó bởi có không ít netizen lại cảm thấy chưa thực sự hài lòng tuyệt đối về Trường Nguyệt Tẫn Minh cùng trailer phim, thậm chí có người còn dự đoán dự án này của nhà Youku khó “bạo” như nhiều người vẫn tung hô. Lý giải cho điều này, họ cho rằng phần trang phục vẫn còn làm quá hời hợt, cộng thêm phim nói về chủ đề tiên hiệp nhưng trong trailer lại không hề cảm nhận được. Chính vì vậy để có thể khẳng định phim có thành công hay không ở thời điểm này vẫn còn là quá sớm.