Phim mới còn chưa kịp ra mắt, Bạch Lộc đã hứng phải 'cơn mưa' chỉ trích từ phía dư luận

Vào ngày 4/3 vừa qua, đoàn làm phim Trường Nguyệt Tẫn Minh với sự tham gia của Bạch Lộc và La Vân Hi đã công bố trailer chính thức và nhận được những phản hồi tương đối tích cực. Đa số fan cho rằng bộ phim được xây dựng hình ảnh rất tốt, từ tạo hình cho đến nhan sắc của các nhân vật chính trong phim cũng vô cùng xuất sắc,...Vì thế cho nên ngay sau khi xem xong trailer không ít người đã cho rằng đây sẽ là tác phẩm bạo trong năm 2023 này.

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của tác giả Đằng La Chi Vi. Nội dung phim chủ yếu xoay quanh mối tình đau thương và đầy thăng trầm của Lê Tô Tô (Bạch Lộc) và Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi). Đây cũng là dự án đánh dấu màn tái hợp của Bạch Lộc và La Vân Hi kể từ sau Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương từng gây sốt màn ảnh nhỏ một thời.

Theo thông báo, Trường Nguyệt Tẫn Minh ấn định lịch phát sóng vào ngày 6/4 tới. Là dự án cấp S , có vốn đầu tư kinh phí khủng, sở hữu dàn diễn viên trẻ chất lượng, hút fan, phim được kỳ vọng sẽ là một trong những tác phẩm tiên hiệp ăn khách nhất năm 2023. Ngoài Bạch Lộc, La Vân Hi chủ diễn, phim còn có sự góp mặt của Trần Đô Linh, Đặng Vi, Tôn Trân Ni,...