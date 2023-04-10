Nguyên nhân 'địa vị' của Bạch Lộc bị lung lay với 'Trường Nguyệt Tẫn Minh'

Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng là dự án đánh dấu lần thứ 2 tái hợp của cặp đôi La Vân Hi - Bạch Lộc sau thành công của "Nửa là đường mật, nửa là đau thương". Cộng thêm, đây là hai diễn viên trẻ có hiệu ứng truyền thông khá tốt nên không khó để phim tạo được sức hút với khán giả từ những hình ảnh, thông tin đầu tiên.

Khi đoàn phim công bố trailer chính thức đã nhận được những phản hồi tương đối tích cực. Đa phần khán giả đều dành lời khen ngợi cho sự đầu tư, chỉn chu của phim.

Tuy nhiên, số khán giả khác lại tranh cãi và cho rằng phim khó thành công như những gì truyền thông đã tung hô. Lý giải nguyên nhân, một bộ phận công chúng cho rằng tạo hình các nhân vật trong phim chưa phù hợp, thiếu tự nhiên khi quá lạm dụng kĩ thuật trang điểm và bộ lọc làm trắng.

Hơn nữa, đây là thể loại tiên hiệp nhưng cách Bạch Lộc thể hiện trong những phân đoạn đầu của trailer vẫn chưa thật sự tốt, thua kém so với một số diễn viên từng thủ các dạng vai này trước đó.n Với những tranh cãi này khiến phim được dự đoán sẽ khó chinh phục được số đông khán giả khi lên sóng.

Phim lấy bối cảnh tam giới dưới sự thống trị tàn bạo của ma thần Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi đóng), chúng linh lầm than. Để cứu lấy chúng sinh, Lê Tô Tô (Bạch Lộc đóng) - con gái của Hành Dương tông chưởng môn, đã quyết định thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, quay trở lại thời điểm 500 năm trước ngăn cản Đạm Đài Tẫn trước khi hắn bị tà cốt trong người xâm chiếm hoàn toàn trở thành ma thần.

Tại đây, Lê Tô Tô hoá thân thành Diệp gia tiểu thư - Diệp Tịch Vụ. Không ngờ số phận trêu đùa, Đạm Đài Tẫn lại chính là trượng phu trên danh nghĩa của Diệp Tịch Vụ, sau nhiều biến cố, hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Sau cùng, Lê Tô Tô đã lấy thân chứng đạo, thay đổi cục diện vận mệnh của Đạm Đài Tẫn và cả tam giới.

Sau khi mất đi người mình yêu, Đạm Đại Tẫn điên cuồng tìm kiếm nguyên thần của Lê Tô Tô tại U Minh Xuyên suốt 500 năm. Thời điểm tưởng chừng ma thần cứ vậy mà tuẫn táng, Đạm Đài Tẫn lại được Triệu Du - chưởng môn Tiêu Dao tông cứu vớt. Từ đó, Đạm Đài Tẫn trở thành đệ tử tiên môn, hắn sửa đổi tính tình tu tâm hướng thiện, lại càng chấp niệm tìm lại Lê Tô Tô năm xưa.

Ngay tại thời điểm khi hai con người hai số phận nghiệt ngã gương vỡ lại lành tìm được nhau, việc thân thế là Ma thai của Đạm Đài Tẫn vẫn khiến hắn rước về nhiều sự chỉ trích, tam giới lại một lần nữa rơi vào hiểm nguy. Đối mặt với số phận tàn khốc, Đạm Đài Tẫn tế thân thiết lập lại cục diện. Hai người trải qua trùng trùng điệp điệp khó khăn để đến với nhau.