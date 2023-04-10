Nhân lúc Trường Nguyệt Tẫn Minh được khán giả khen ngợi, La Vân Hi tung ảnh cưới với Bạch Lộc khiến netizen phát sốt

Sao quốc tế 10/04/2023 18:50

La Vân Hi bất ngờ tung ảnh cưới với Bạch Lộc khiến fan phát sốt.

Trường Nguyệt Tẫn Minh hiện đang là dự án cổ trang tiên hiệp thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng. Không chỉ có kỹ xảo được đầu tư, tạo hình bắt mắt mà dàn diễn viên trong phim còn được đánh giá cao về cả ngoại hình lẫn diễn xuất. Đặc biệt cặp diễn viên chính Bạch LộcLa Vân Hi vẫn đang kết hợp vô cùng ăn ý và được nhiều người khen ngợi. 

Nhân lúc Trường Nguyệt Tẫn Minh được khán giả khen ngợi, La Vân Hi tung ảnh cưới với Bạch Lộc khiến netizen phát sốt - Ảnh 1
Bạch Lộc và La Vân Hi - Ảnh: Internet

Trong tập mới đây nhất, Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi), Diệp Tịch Vụ (Bạch Lộc), Tiêu Lẫm (Đặng Vi) và Diệp Băng Thường (Trần Đô Linh) đều đã tiến vào Bát Nhã Phù Sinh Mộng. Tại đây, khán giả đã lần đầu tiên được chứng kiến hôn lễ của cặp đôi chính dưới thân phận của Minh Dạ và Tang Tửu. Nhìn vào tạo hình đám cưới của cả 2, netizen không khỏi phần phát sốt vì trông Bạch Lộc và La Vân Hi cực kỳ đẹp đôi. 

Cụ thể bộ hỉ phục được thiết kế ngập tràn cảm giác tiên khí, bối cảnh hôn lễ cũng đẹp đến ngỡ ngàng. Nhiều người hi vọng Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ có thể tổ chức hôn lễ hoành tráng khi thoát khỏi mộng cảnh.

Nhân lúc Trường Nguyệt Tẫn Minh được khán giả khen ngợi, La Vân Hi tung ảnh cưới với Bạch Lộc khiến netizen phát sốt - Ảnh 2
 

Không những vậy, khi hai tập đầu của Trường Nguyệt Tẫn Minh về Bát Nhã Phù Sinh Mộng được lên sóng, bộ phim đã có đến 5 cái hotsearch. Trong đó, chủ yếu là việc khen tạo hình của bộ phim quá xuất sắc khiến khán giả mê mẩn không thôi. Tình tiết của cặp đôi Minh Dạ - Tang Tửu cũng được chú ý.

Hiện phim vẫn đang làm mưa làm gió trên mọi nền tảng. 

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