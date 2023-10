'Nhặt sạn' trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính

Gần đây, Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã cán mốc nhiệt độ 10.000 trên nền tảng Youku. Tính đến hiện tại, đây cũng là bộ phim phá mốc 10.000 nhanh nhất trên Youku.

Bên cạnh lời khen dành cho nội dung hấp dẫn, hợp thị hiếu thì Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng đón nhận không ít ý kiến trái chiều liên quan đến tạo hình của cặp đôi vai chính La Vân Hi - Bạch Lộc. Cụ thể, nam chính La Vân Hi bị chê quá gầy, thiếu sức sống. Dù đóng ma vương quyền uy tối thượng nhưng anh chàng lại gây cho khán giả cảm giác lo sợ vì có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Việc make up quá dày để che bớt khuyết điểm mặt hốc hác, bọng mắt to cũng khiến La Vân Hi nhận lời chê bai.