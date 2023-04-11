'Nhặt sạn' trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính

Bên cạnh lời khen dành cho nội dung hấp dẫn, hợp thị hiếu thì Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng đón nhận không ít ý kiến trái chiều liên quan đến tạo hình của cặp đôi vai chính La Vân Hi - Bạch Lộc. Cụ thể, nam chính La Vân Hi bị chê quá gầy, thiếu sức sống. Dù đóng ma vương quyền uy tối thượng nhưng anh chàng lại gây cho khán giả cảm giác lo sợ vì có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Việc make up quá dày để che bớt khuyết điểm mặt hốc hác, bọng mắt to cũng khiến La Vân Hi nhận lời chê bai.

Gần đây, Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã cán mốc nhiệt độ 10.000 trên nền tảng Youku. Tính đến hiện tại, đây cũng là bộ phim phá mốc 10.000 nhanh nhất trên Youku.

Ngoài ra, Bạch Lộc cũng gây tranh cãi khi một bộ phận khán giả không đánh giá cao Bạch Lộc. Nhiều người cho rằng Bạch Lộc tuy có xinh đẹp nhưng lại gợi cảm giác trưởng thành, không thể hiện rõ hình ảnh thiếu nữ ngây thơ, trong sáng. Nếu so với tiểu thuyết nguyên tác, Bạch Lộc có chút già dặn hơn. Thêm nữa, giữa Bạch Lộc với La Vân Hi vẫn chưa tạo ra phản ứng hóa học cần thiết, khán giả cần "cảm giác cặp đôi" nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, khán giả cũng bày tỏ sự bất bình với phần lồng tiếng của bộ phim. Nhiều người cho rằng lồng tiếng hơi giả trân, không khớp miệng. Nếu ekip sản xuất thực hiện phần lồng tiếng tốt hơn thì Trường Nguyệt Tẫn Minh sẽ còn hấp dẫn hơn nữa.

Bô phim lấy bối cảnh tam giới dưới sự thống trị tàn bạo của ma thần Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi đóng), chúng linh lầm than. Để cứu lấy chúng sinh, Lê Tô Tô (Bạch Lộc đóng) - con gái của Hành Dương tông chưởng môn, đã quyết định thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, quay trở lại thời điểm 500 năm trước ngăn cản Đạm Đài Tẫn trước khi hắn bị tà cốt trong người xâm chiếm hoàn toàn trở thành ma thần. Tại đây, Lê Tô Tô hoá thân thành Diệp gia tiểu thư - Diệp Tịch Vụ. Không ngờ số phận trêu đùa, Đạm Đài Tẫn lại chính là trượng phu trên danh nghĩa của Diệp Tịch Vụ, sau nhiều biến cố, hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Sau cùng, Lê Tô Tô đã lấy thân chứng đạo, thay đổi cục diện vận mệnh của Đạm Đài Tẫn và cả tam giới.

Sau khi mất đi người mình yêu, Đạm Đại Tẫn điên cuồng tìm kiếm nguyên thần của Lê Tô Tô tại U Minh Xuyên suốt 500 năm. Thời điểm tưởng chừng ma thần cứ vậy mà tuẫn táng, Đạm Đài Tẫn lại được Triệu Du - chưởng môn Tiêu Dao tông cứu vớt. Từ đó, Đạm Đài Tẫn trở thành đệ tử tiên môn, hắn sửa đổi tính tình tu tâm hướng thiện, lại càng chấp niệm tìm lại Lê Tô Tô năm xưa. Đối mặt với số phận tàn khốc, Đạm Đài Tẫn tế thân thiết lập lại cục diện. Hai người trải qua trùng trùng điệp điệp khó khăn để đến với nhau.