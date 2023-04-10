Từng được dự đoán là 'bom xịt' như phim Dương Mịch, phim của Ngô Lỗi vẫn làm nên chuyện vì điều này

Dù gây nhiều tranh cãi nhưng bộ phim "Tình yêu mà thôi" của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng vẫn lập loạt kỉ lục đáng nể.

Kể từ khi phát sóng, "Tình yêu mà thôi" của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng trở nên bộ phim được nhiều khán giả quan tâm trên màn ảnh Hoa Ngữ. Trước khi phim lên sóng, nhiều khán giả hoài nghi về màn kết hợp này. Nguyên nhân vì cả hai có sự chênh lệch tuổi tác nhưng lại đóng cặp đôi yêu nhau. Hơn nữa, mô tuýp phim chị em (nữ chính lớn tuổi hơn nam chính) đã không còn mới mẻ với công chúng. Thậm chí, Dương Mịch còn gây nhiều tranh cãi, bị đánh giá không ăn ý, tương tác gượng gạo khi kết hợp với diễn viên trẻ trong mô tuýp phim "chị em".

Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là khi "Tình yêu mà thôi" khi lên sóng lại xoá tan những hoài nghi trước đây. Không chỉ hình ảnh đẹp và nội dung tốt mà diễn xuất và màn tương tác của cặp đôi Châu Vũ Đồng và Ngô Lỗi đã góp phần lớn tạo nên nhiều thành công của bộ phim.

Theo truyền thông Hoa ngữ, bộ phim đã đạt loạt thành tích đáng ngưỡng mộ. Bộ phim đã đạt top 1 về độ phủ sóng Maoya và Vlinkage ở mảng phim truyền hình. Hơn nữa, các nhân vật chính do cặp sao này thủ vai cũng đạt top 1 về độ quan tâm, bàn tán của khán giả. Đây được xem là một thành tích khá cao và ấn tượng với một bộ phim vừa mới lên sóng. Điều này đã phần nào cho thấy sức hút của bộ đôi Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng. Đặc biệt, bộ phim còn mở điểm Douban là 8.3, đây là một số điểm khá cao. Bộ phim "Tình yêu mà thôi" kể về câu chuyện xoay quanh vận động viên Tống Tam Xuyên (22 tuổi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (32 tuổi). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời. Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.

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