Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bất ngờ đón nhận tin vui khủng từ nền tảng phim ảnh Hàn Quốc

Tinh Hán Xán Lạn là một trong những phim chiếu mạng bùng nổ, ăn khách bậc nhất nửa đầu năm 2022. Dự án đã giúp cho nữ chính Triệu Lộ Tư có sự bứt phá, chuyển mình trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Riêng nam chính Ngô Lỗi cũng thăng hạng danh tiếng trong lòng khán giả.

Không chỉ thành công trong nước, bộ phim cũng được chú ý đối với khán giả quốc tế. Mới đây, Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính sẽ lên sóng tại Hàn Quốc trên nền tảng WATCHA từ ngày 03/04. Điều này sẽ góp phần giúp cho cặp đôi chính có độ nhận diện cao hơn ở nước ngoài. Đồng thời, đây cũng là cơ hội giúp cặp sao 9x này của Cbiz gia tăng thêm lưu lượng của mình.