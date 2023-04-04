Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bất ngờ đón nhận tin vui khủng từ nền tảng phim ảnh Hàn Quốc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư bất ngờ đón nhận tin vui khủng từ nền tảng phim ảnh Hàn Quốc khiến netizen phấn khích.
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Tinh Hán Xán Lạn là một trong những phim chiếu mạng bùng nổ, ăn khách bậc nhất nửa đầu năm 2022. Dự án đã giúp cho nữ chính Triệu Lộ Tư có sự bứt phá, chuyển mình trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Riêng nam chính Ngô Lỗi cũng thăng hạng danh tiếng trong lòng khán giả.
Không chỉ thành công trong nước, bộ phim cũng được chú ý đối với khán giả quốc tế. Mới đây, Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính sẽ lên sóng tại Hàn Quốc trên nền tảng WATCHA từ ngày 03/04. Điều này sẽ góp phần giúp cho cặp đôi chính có độ nhận diện cao hơn ở nước ngoài. Đồng thời, đây cũng là cơ hội giúp cặp sao 9x này của Cbiz gia tăng thêm lưu lượng của mình.
Trước đó, trong sự kiện Đêm hội Weibo 2023, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đã chính thức nhận giải thưởng ‘Phim truyền hình thường niên của năm’. Có thể thấy, bộ phim có sức hút không hề nhỏ trong lòng khán giả và liên tục nhận về những thành tích đáng nể.
Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiểu thuyết Tinh Hán Xán Lạn Hạnh Thậm Chí Tai của Quan Tâm Tắc Loạn. Nội dung kể về tướng quân Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) khải hoàn trở về, trong quá trình tìm hiểu về án cũ đã quen biết Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) – Cô thiên kim bị sống ở vùng nông thôn hoang dã. Một Lăng Bất Nghi gánh trên vai mối thâm thù đại hận cùng với một Trình Thiếu Thương thiếu tình thương từ nhỏ đã thu hút nhau, trở thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp vô cùng đáng yêu.
Sau nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau, cuối cùng cả hai cũng đã nhận ra tình cảm của mình, an ủi lẫn nhau, dùng tình yêu để hóa giải thù hận. Đồng thời, nam nữ chính cũng trải qua nhiều thử thách và cùng nhau trưởng thành, từ từ hóa giải những hiểu lầm trong quá khứ, đồng thời kiên định với sự chính nghĩa trong nội tâm, chung tay hóa giải nguy hiểm quốc gia, trở thành huyền thoại đến tận mãi về sau.