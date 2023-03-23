Mới đây, mạng xã hội rộ lên khoảnh khắc đặc biệt mà Triệu Lộ Tư dành cho ‘anh trai’ Mã Bá Khiên . Theo đó vào dịp sinh nhật mới đây của Mã Bá Khiên, Triệu Lộ Tư thông qua 1 video ngắn gửi lời chúc mừng nhật vui vẻ tới bạn diễn của mình trong bộ phim. Nhiều dân tình còn nhận định với bối cảnh trong video, có vẻ như cô nàng đã chuẩn bị đoạn clip này trong chuyến đi chụp quảng cáo ở Tam Á cùng Vương Hạc Đệ vừa qua.

Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả trong thời gian qua. Dù đã chính thức đóng máy nhưng những thông tin của bộ phim luôn được công chúng chú ý.

Có thể thấy, cả hai diễn viên có duyên trở thành anh em trong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu trong vài tháng quay phim nhưng mối quan hệ đồng nghiệp của họ rất tốt đẹp dù phim đã đóng máy hơn 4 tháng.

Được biết, nhân vật Tang Diên do Mã Bá Khiên thủ vai là một trong những nhân vật chủ chốt được yêu thích không kém đôi chín. Tuy nhiên ngay khi hình ảnh hậu trường được tiết lộ, Mã Bá Khiên lại nhận về nhiều lời phản đối vì ngoại hình không phù hợp với hình tượng Tang Diên trong nguyên tác. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng phải đợi phim lên sóng mới có sự đánh giá chính xác về diễn xuất của anh chàng.

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về mối tình đơn phương của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) dành cho Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) – một người bạn thân cùng phòng của anh trai cô từ những năm tháng cấp 3. Tinh cảm ấy được Tang Trĩ che giấu, đè nén suốt quãng thời gian dài đến khi cô rời gia đình đến thành phố khác học đại học.

Tại đây cô gặp lại anh, họ đã có quãng thời gian thân thiết bên nhau. Tinh cảm bấy lâu của Tang Trĩ nhen nhóm trở lại trong lòng. Tang Trĩ dần thấu hiểu, cảm thông với những áp lực trong cuộc sống mà Đoàn Gia Hứa đang phải trải qua. Nhờ sự quan tâm và đồng hành của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đã mở lòng, sẵn sàng bảo vệ, yêu thương một Tang Trĩ trưởng thành. Từ đây, tình cảm của hai người trở nên sâu đậm và được mọi người ủng hộ. Tinh cảm thuần khiết cất giấu bấy lâu tưởng chừng sẽ chôn vùi theo năm tháng đã nở rộ thành đóa hoa tình yêu tuyệt đẹp.