Triệu Lộ Tư bị ném đá dữ dội khi đứng ngang hàng với 'đàn chị' tiểu hoa lứa 85 trong một BXH về nhan sắc Cbiz

Sao quốc tế 14/03/2023 11:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bảng xếp hạng Tứ đại đỉnh nhan được cư dân mạng bình chọn của làng giải trí Hoa Ngữ. Theo đó, Triệu Lộ Tư đã bị dân tình ném đá dữ dội khi đứng ngang hàng với các 'đàn chị' tiểu hoa 85 trong BXH này.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bảng xếp hạng Tứ đại đỉnh nhan được cư dân mạng bình chọn của làng giải trí Hoa Ngữ. Theo đó, 3 cái tên được chọn lần lượt là: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Angelababy, Triệu Lộ Tư.

Bảng xếp hạng trên đã gây nên nhiều tranh cãi của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng ngoại trừ Lưu Diệc Phi thì 3 người còn lại đều có can thiệp thẩm mỹ nên không xứng đáng lọt vào danh sách này.

Triệu Lộ Tư bị ném đá dữ dội khi đứng ngang hàng với 'đàn chị' tiểu hoa lứa 85 trong một BXH về nhan sắc Cbiz - Ảnh 1

Không những thế, cái tên gây tranh cãi nhiều nhất là Triệu Lộ Tư. Theo đó, họ cho rằng cô nàng chỉ dừng ở mức dễ thương, ngọt ngào chứ không xứng đứng ngang hàng với các đàn chị tiểu hoa lứa 85. Thậm chí, nhiều người còn thẳng thừng nhắc lại chuyện trà xanh, cọ nhiệt của Triệu Lộ Tư. Đồng thời, họ còn đề nghị thay Địch Lệ Nhiệt Ba thay vào vị trí này của cô nàng.

Triệu Lộ Tư bị ném đá dữ dội khi đứng ngang hàng với 'đàn chị' tiểu hoa lứa 85 trong một BXH về nhan sắc Cbiz - Ảnh 2

Mặc dù trong năm vừa qua có nhiều thành công về dự án phim ảnh nhưng Triệu Lộ Tư vẫn vướng vào những lùm xùm không đáng có. Điển hình là chuyện Triệu Lộ Tư mắng chửi Ngô Lỗi trên phim trường Tinh Hán Xán Lạn. Trong video, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang ngồi trên lưng ngựa. Nam diễn viên phóng ngựa khá nhanh khiến Triệu Lộ Tư giật mình. Trong lúc hoảng loạn, cô quát mắng bạn diễn "Cậu bị điên à", "Cút ra"...

Triệu Lộ Tư bị ném đá dữ dội khi đứng ngang hàng với 'đàn chị' tiểu hoa lứa 85 trong một BXH về nhan sắc Cbiz - Ảnh 3

Hành vi này của nàng tiểu hoa bị đánh giá là thiếu lịch sự, làm mất hình ảnh "em gái nhà bên dễ thương thân thiện". Một số người hâm mộ cho rằng lúc đó Triệu Lộ Tư đang hoảng sợ nên không kiểm soát được cảm xúc và lỡ lời. Tuy nhiên, những người ủng hộ Ngô Lỗi lại bình luận rằng một nghệ sĩ không nên sử dụng từ ngữ khiếm nhã trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba Lưu Diệc Phi Dương Mịch Angelababy sao hoa ngữ

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