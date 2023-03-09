Lộ ảnh diện đồ đôi của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, hé lộ thời gian đóng máy chính thức

Sao quốc tế 09/03/2023 19:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trên phim trường Thần Ẩn. Theo đó, cặp đôi xuất hiện cùng nhau, cùng diện đồ đôi khiến dân tình phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Triệu Lộ TưVương An Vũ trên phim trường Thần Ẩn. Theo đó, cặp đôi xuất hiện cùng nhau, cùng diện đồ đôi trong trang phục sắc vàng nhạt. Với thiết kế độc đáo cùng phụ kiện cài tóc thiết kế tinh xảo, Triệu Lộ Tư xuất hiện với vẻ ngoài pha trộn giữa sự thanh thuần vốn có lẫn khí chất vương giả. Trong khi đó bạn diễn của cô là Vương An Vũ cũng diện đồ có màu sắc khá nhã nhặn, nổi bật với visual cực phẩm.

Lộ ảnh diện đồ đôi của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, hé lộ thời gian đóng máy chính thức - Ảnh 1Lộ ảnh diện đồ đôi của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, hé lộ thời gian đóng máy chính thức - Ảnh 2Lộ ảnh diện đồ đôi của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, hé lộ thời gian đóng máy chính thức - Ảnh 3Lộ ảnh diện đồ đôi của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, hé lộ thời gian đóng máy chính thức - Ảnh 4Lộ ảnh diện đồ đôi của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, hé lộ thời gian đóng máy chính thức - Ảnh 5

Nhiều khán giả cũng không khỏi hú hét trước visual mãn nhãn ‘đôi lứa xứng đôi’ của cả hai khi đứng cạnh nhau. Hứa hẹn sẽ có màn bùng nổ chemistry tràn màn hình khi dự án lên sóng.

Bên cạnh đó, còn có thông tin dự án Thần Ẩn sẽ đóng máy hoàn thành vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Dù chưa biết thực hư ra sau nhưng vẫn khiến không ít khán giả hóng chờ.

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Lộ ảnh diện đồ đôi của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, hé lộ thời gian đóng máy chính thức - Ảnh 6

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như nàng.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Triệu Lộ Tư khoe bờ vai nhỏ nhắn trong hậu trường quay chụp quảng cáo. Tuy nhiên, ngay lập tức, một cư dân mạng đã tố photoshop ảnh 'mòn chuột' với ảnh leak của bộ ảnh này.

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