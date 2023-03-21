Vừa được khen 'đôi lứa xứng đôi', Vương Hạc Đệ nhận 'gạch' của netizen khi làm một việc 'đắc tội' với Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 21/03/2023 16:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Vương Hạc Đệ vừa nhận 'gạch' của netizen khi làm một việc 'đắc tội' với Triệu Lộ Tư.

Những ngày qua, mạng xã hội đang rần rần khi bắt trọn khoảnh khắc Vương Hạc ĐệTriệu Lộ Tư chung khung hình trong buổi chụp quảng cáo tại đảo Tam Á. Theo đó, nhiều khán giả không khỏi phấn khích với khung hình tràn ngập thanh xuân nên họ không ngừng ‘đẩy thuyền’ cặp đôi hợp tác với nhau trong dự án.

Vừa được khen 'đôi lứa xứng đôi', Vương Hạc Đệ nhận 'gạch' của netizen khi làm một việc 'đắc tội' với Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ sẽ nên duyên trong dự án cổ trang cấp S+ Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tôn. Phim sẽ được đổi tên thành Dâng Cá. Được biết, đây là một trong "Tứ đại cổ ngôn" trên Tấn Giang, được chuyển thể từ tiểu thuyết có yếu tố huyền huyễn. Cốt truyện sẽ xoay quanh về một đệ tử cấp thấp nhỏ bé với một đại sư tổ ma đầu đáng sợ.

Vừa được khen 'đôi lứa xứng đôi', Vương Hạc Đệ nhận 'gạch' của netizen khi làm một việc 'đắc tội' với Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2

Chuyện không có gì để nói nếu có nguồn tin Vương Hạc Đệ sẽ giữ vị trí phiên 1, Triệu Lộ Tư ở phiên 2. Sự việc này đã gây nên nhiều tranh cãi. Phần đông, khán giả cho rằng xét về độ nổi tiếng, số lượng phim từng tham gia, thành tích lẫn khả năng gánh phim thì Triệu Lộ Tư có nhiều ưu thế hơn Vương Hạc Đệ. Anh chàng chỉ mới có bước đột phá qua 2 dự án mới là Thương Lan Quyết và Phù Đồ Duyên nên chưa đủ chứng minh khả năng diễn xuất nếu đi đường dài ở nhiều dự án.

Vừa được khen 'đôi lứa xứng đôi', Vương Hạc Đệ nhận 'gạch' của netizen khi làm một việc 'đắc tội' với Triệu Lộ Tư? - Ảnh 3

Trước đó, Vương Hạc Đệ cũng gây tranh cãi khi có thông tin sẽ giữ vị nhất phiên, đứng trước Bạch Lộc dự án Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy. Mặc dù, các thông tin trên chỉ là đồn đoán nhưng vẫn gây bức xúc dư luận và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, fan 2 nhà Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lại gây nhau vì một chuyện?

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, fan 2 nhà Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lại gây nhau vì một chuyện?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính đã chính thức đóng máy. Tuy nhiên, fan 2 nhà lại gây nhau vì một chuyện.

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