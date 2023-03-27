Không tham gia Đêm Hội Weibo, Triệu Lộ Tư vẫn nhận tin vui liên quan đến Ngô Lỗi khiến các fan hâm mộ mừng rỡ

Mặc dù đã có tên trong danh sách tham dự Đêm hội Weibo năm nay nhưng Triệu Lộ Tư lại vắng mặt trong sự kiện đặc biệt này vì lý do gia đình. Tuy nhiên, cô nàng lại nhận được tin vui lớn liên quan đến Ngô Lỗi khiến các fan hâm mộ mừng rỡ.

Đêm hội Weibo là sự kiện hot nhất làng giải trí Hoa Ngữ đầu năm 2023 được diễn ra vào tối 25/3. Những cái tên đình đám nhất Cbiz cùng quy tụ trong sự kiện đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khắp châu Á. Được biết, năm 2022 vừa rồi là một năm đầy bứt phá của thế hệ sao trẻ của Trung Quốc. Hàng loạt những cái tên mới nổi lên và gần như sắp áp chế luôn lứa tiểu hoa sau 85 và tiểu sinh sau 90 - những người đã 'thượng tọa' rất lâu trong bất cứ bảng xếp hạng nhiệt độ nào suốt 10 năm qua năm qua.

Nói đến mảng phim ảnh năm 2022, một trong những nữ diễn viên thành công nhất có lẽ chính là Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, mặc dù đã có tên trong danh sách tham dự Đêm hội nhưng cô nàng lại vắng mặt trong sự kiện đặc biệt này. Theo đó, gần đến ngày sự kiện diễn ra, FC của Triệu Lộ Tư ra thông báo nữ diễn viên sẽ không tham gia Đêm hội Weibo do gia đình có trưởng bối qua đời.

Mặc dù có nhiều tiếc nuối cho Triệu Lộ Tư vì không thể có mặt trong thảm đỏ nhưng bù lại cô nàng lại nhận được tin vui lớn. Theo đó, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã chính thức nhận giải thưởng ‘Phim truyền hình thường niên của năm’ tại Đêm hội Weibo năm nay. Có thể nói, năm nay là một năm thành công của Triệu Lộ Tư khi liên tục nhận nhiều giải thưởng lớn nhờ vào sự bùng nổ của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Sự thành công của bộ phim đã giúp Triệu Lộ Tư được Datawin công nhận là tiểu hoa dẫn đầu lứa 95. Không những thế, cô nàng còn được trao nhiều cơ hội cho các dự án phim với nội dung hấp dẫn.

Không phải Trần Triết Viễn, Triệu Lộ Tư bất ngờ thể hiện tình cảm đặc biệt với một nam phụ của Vụng Trộm Không Thể Giấu Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả trong thời gian qua. Mới đây, mạng xã hội rộ lên khoảnh khắc đặc biệt mà Triệu Lộ Tư dành cho nam phụ của bộ phim khiến dân tình không khỏi ngạc nhiên.

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