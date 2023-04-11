Rộ tin dự án phim 'Phong nguyệt bất tương quan' khai máy, liệu Tiêu Chiến có 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba?

Gần đây, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục trở thành chủ đề "nóng" khi đang được nhắm đến các vai diễn chính trong "Phong nguyệt bất tương quan".

Về nguyên tác "Phong nguyệt bất tương quan" do Bạch Lộ Thành Song chấp bút, thuộc thể loại cổ trang, nữ cường. Đạo diễn trong dự án lần này là Trần Gia Thượng, người từng làm nên thành công của Hoạ bì và Tứ đại danh bổ. Rõ ràng, đây là một bộ phim thuộc thế mạnh của Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó, nữ diễn viên cũng từng đóng dạng vai này ở phim Trường ca hành. Trong khi đó, cổ trang cũng là thể loại phim tạo nên tên tuổi của Tiêu Chiến. Vậy nên, không khó để "Phong nguyệt bất tương quan" gây chú ý ngay khi thông tin cặp đôi này được nhắm đến cho vai chính.

Dựa vào thực lực, dù Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba không được đánh giá quá cao về diễn xuất nhưng bù lại, họ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, là đỉnh lưu của màn ảnh Hoa ngữ. Chính vì thế, sự góp mặt của họ trong "Phong nguyệt bất tương quan" sẽ gây bão truyền thông.

Tuy nhiên, một số khác lại không đồng tình. Bởi thời gian qua, họ là những cái tên gây ồn ào về mặt truyền thông. Hiện các phim họ đóng chính đã đóng máy nhưng chưa được lên sóng, vậy nên khán giả lo lắng "Phong nguyệt bất tương quan" sẽ đi vào vết xe đổ này khi khâu kiểm duyệt phim có những ngôi sao này sẽ gắt gao.

Ngoài ra, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba kết hợp sẽ tạo ra những mâu thuẫn, cạnh tranh trong nội bộ fan hâm mộ hai diễn viên để tranh giành vị trí số 1 trong "Phong nguyệt bất tương quan". Vậy nên, hướng đi cho cả hai kết hợp mang lại không ít bất lợi cho nhà sản xuất.

Đây là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên và đang có kế hoạch bấm máy. Phim kể về nữ anh hùng Quan Thanh Việt kiêu hãnh và máu lửa trên chiến trường, đã cùng cha chinh chiến từ khi còn nhỏ. Cha của cô trong một trận chiến đã bị kẻ xấu hãm hại khiến gia đình phải chịu sự bất công. Sau đó, cô đến vùng đất khác với cái tên Quan Phong Nguyệt, xây dựng nơi tái định cư cho những người bị chiến tranh tàn phá với ước muốn đem lại yên bình cho người dân, đồng thời hy vọng khôi phục lại sự trong trắng của cha cô.

Tại đây, Quan Phong Nguyệt tình cờ gặp Ân Qua Chỉ. Hai người có chung một hoài bão và lấy người dân làm trách nhiệm của mình. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, họ dần nảy sinh tình cảm. Lúc này, đất nước loạn lạc, cả hai đã góp phần đánh bại thế lực gian ác, thanh trừng triều đình. Ân Qua Chỉ cũng giúp Quan Phong Nguyệt làm rõ những biến cố năm xưa và giải tỏa những bất bình cho gia đình. Sau khi hỗn loạn lắng xuống, cả hai chung tay tạo nên một triều đại hòa bình và thịnh vượng cho người dân, cuối cùng gắn kết bên nhau mãi mãi.