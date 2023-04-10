Cùng chung tạo hình dị vực, em gái Dương Mịch được khen ngợi đẹp ngang ngửa Địch Lệ Nhiệt Ba

Nhan sắc của em gái Dương Mịch khiến fan phát sốt vì quá đẹp.

Chúc Tự Đan là một trong những mỹ nhân nổi bật thuộc Gia Hành Thiên Hạ. Trước đây cô nàng từng gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả khi vào vai ác nữ Huyền Nữ ở Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa cùng Dương Mịch – Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng đường sự nghiệp của cô nàng lại gặp muôn trùng trắc trở khi số lần đóng chính chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúc Tự Đan - Ảnh: Internet Mới đây, Chúc Tự Đan đã tung ra một bộ ảnh với tạo hình dị vực. Trong loạt ảnh này, cô nàng khoe nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Vốn sở hữu vẻ đẹp hài hòa, vậy nên cô nàng không mấy khó khăn để chinh phục tạo hình vốn kén người này.

Ngay lập tức, có người đã đem tạo hình dị vực của Chúc Tự Đan ra so sánh với Địch Lệ Nhiệt Ba. Có ý kiến cho rằng hai cô “em gái” của Dương Mịch đều cực xinh đẹp với tạo hình này.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có không ít cư dân mạng cho rằng xét về tạo hình dị vực thì rõ ràng Địch Lệ Nhiệt Ba ăn đứt Chúc Tự Đan. Vốn sở hữu vẻ đẹp lai tây sắc sảo đặc trưng của vùng đất Tân Cương, vậy nên vẻ đẹp của Nhiệt Ba rõ ràng xuất sắc hơn Tự Đan nhiều lần khi không đụng hàng mà còn có vẻ đẹp riêng biệt. Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng xuất hiện với tạo hình dị vực ở Trường Ca Hành. Đây cũng được đánh giá là tạo hình đẹp nhất của cô nàng trên phim dù thời lượng xuất hiện không nhiều. Hiện dân tình vẫn đang tranh cãi xem Địch Lệ Nhiệt Ba và Chúc Tự Đan ai đẹp hơn trong tạo hình dị vực.

Điểm mặt những mỹ nhân vào vai hồ ly đẹp nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ lép vế trước người đẹp Trường Nguyệt Tẫn Minh Luôn được đánh giá là mỹ nhân đẹp nhất nhì Cbiz nhưng khi vào vai hồ ly, Địch Lệ Nhiệt Ba lại thua đau trước mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh.

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