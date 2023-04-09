Điểm mặt những mỹ nhân vào vai hồ ly đẹp nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ lép vế trước người đẹp Trường Nguyệt Tẫn Minh

Sao quốc tế 09/04/2023 20:56

Luôn được đánh giá là mỹ nhân đẹp nhất nhì Cbiz nhưng khi vào vai hồ ly, Địch Lệ Nhiệt Ba lại thua đau trước mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Hồ ly tinh hay cửu vỹ hồ là những nhân vật thường xuất hiện trong các dự án tiên hiệp. Mới đây, cư dân mạng đã liệt kê lại một loạt các mỹ nhân sau 90 từng vào vai hồ ly trên màn ảnh. 

Điểm mặt những mỹ nhân vào vai hồ ly đẹp nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ lép vế trước người đẹp Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 1
Tôn Trân Ny - Ảnh: Internet

Mới đây nhất phải kể đến nàng cửu vĩ hồ ly Phiên Nhiên do Tôn Trân Ny đóng ở Trường Nguyệt Tẫn Minh. Dù chỉ là nữ 3 thế nhưng ngay khi xuất hiện cô nàng đã khiến khán giả mê mẩn bởi nhan sắc xinh đẹp và phong cách cực kỳ cuốn hút của mình. Không chỉ sở hữu nhan sắc khiến vạn người mê mà khả năng diễn xuất của mỹ nhân này cũng được dân tình đánh giá rất cao. 

Điểm mặt những mỹ nhân vào vai hồ ly đẹp nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ lép vế trước người đẹp Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 2
Quách Hiểu Đình - Ảnh: Internet

Gần đây, có một mỹ nhân vào vai hồ ly cũng được đánh giá rất cao đó là Quách Hiểu Đình trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Tuy phim chưa lên sóng, thế nhưng cô em gái Đồ Sơn Nhã Nhã của Đồ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch) đã khiến khán giả bất ngờ vì tạo hình quá đẹp. Được biết cô cũng chính là lý do khiến netizen tỏ ra háo hức ngóng chờ dự án được ra mắt trong thời gian tới. 

Điểm mặt những mỹ nhân vào vai hồ ly đẹp nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ lép vế trước người đẹp Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba có lẽ là một trong những nàng cửu vỹ hồ ly nổi tiếng nhất lứa 9x trong Cbiz. Cô nàng từng hai lần đảm nhận vai diễn Bạch Phượng Cửu ở Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và Chẩm Thượng Thư. Tuy nhiên, khi trở thành nữ chính ở Chẩm Thượng Thư, nàng mỹ nữ Tân Cương lại bị tổ tạo hình hại khiến nhan sắc có phần nhạt nhòa, kém sắc. Đây chính là điểm khiến khán giả cảm thấy đáng tiếc nhất ở dự án phim này.

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