Điểm mặt những mỹ nhân vào vai hồ ly đẹp nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ lép vế trước người đẹp Trường Nguyệt Tẫn Minh

Hồ ly tinh hay cửu vỹ hồ là những nhân vật thường xuất hiện trong các dự án tiên hiệp. Mới đây, cư dân mạng đã liệt kê lại một loạt các mỹ nhân sau 90 từng vào vai hồ ly trên màn ảnh.

Tôn Trân Ny - Ảnh: Internet

Mới đây nhất phải kể đến nàng cửu vĩ hồ ly Phiên Nhiên do Tôn Trân Ny đóng ở Trường Nguyệt Tẫn Minh. Dù chỉ là nữ 3 thế nhưng ngay khi xuất hiện cô nàng đã khiến khán giả mê mẩn bởi nhan sắc xinh đẹp và phong cách cực kỳ cuốn hút của mình. Không chỉ sở hữu nhan sắc khiến vạn người mê mà khả năng diễn xuất của mỹ nhân này cũng được dân tình đánh giá rất cao.