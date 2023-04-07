Nổi tiếng là nữ hoàng tạo couple, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba sánh đôi cùng Trần Phi Vũ lại khiến netizen phát chán vì điều này?

Sao quốc tế 07/04/2023 17:20

Đứng cạnh Trần Phi Vũ, Địch Lệ Nhiệt Ba bị fan nhận xét là như dì với cháu đang đứng với nhau.

Một vài tấm hình Địch Lệ Nhiệt Ba đứng cạnh Trần Phi Vũ bất ngờ được dân tình mang ra “xào” lại và ngay lập tức trở thành tâm điểm của dư luận. 

Nhan sắc xinh đẹp, động lòng người của Địch Lệ Nhiệt Ba trước giờ không một ai có thể phủ nhận, việc cô nàng lấn lướt nhiều tiểu hoa khác là chuyện không hiếm tại Cbiz. Ngoài ra khi đứng cùng các sao nam nổi tiếng Dương Dương,...cô luôn được fan đẩy thuyền hết mình vì quá đẹp đôi. 

Nổi tiếng là nữ hoàng tạo couple, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba sánh đôi cùng Trần Phi Vũ lại khiến netizen phát chán vì điều này? - Ảnh 1
Trần Phi Vũ và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Song, trường hợp của cô và Trần Phi Vũ lại trái ngược hoàn toàn, theo như cách nói của netizen thì “lạ lắm à nghen”. Nhiều bình luận nói rằng, khi Địch Lệ Nhiệt Ba đứng cạnh Trần Phi Vũ, nhìn hai người chẳng khác gì dì - cháu, lạc quẻ cực kỳ. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi cả hai cách tuổi nhau khá lớn nhưng với nhiều người fan mỹ nhân tân cương thì điều này rất khó bị chấp nhận bởi Nhiệt Ba vốn là người đẹp luôn được khen ngợi là trẻ trung. 

Hậu Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, những tưởng đây sẽ là cơ hội tốt để Trần Phi Vũ nâng cao danh tiếng, ghi điểm trong mắt khán giả nhiều hơn, thì lại bất ngờ vướng phải lùm xùm tình ái, lộ ảnh “giường chiếu” với fan nữ, khiến sự nghiệp vì thế mà ảnh hưởng theo, nhiều dự án phim cũng phải tạm hoãn, không thể diễn ra theo đúng tiến độ. 

Nổi tiếng là nữ hoàng tạo couple, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba sánh đôi cùng Trần Phi Vũ lại khiến netizen phát chán vì điều này? - Ảnh 2
 

Về phía Địch Lệ Nhiệt Ba, đầu năm nay, cô cũng gặp rắc rối lớn vì scandal có con với Hoàng Cảnh Du. Rất may sau đó, tin đồn đã lắng xuống và không làm tổn hại gì tới thanh danh của nàng tiểu hoa. Sắp tới đây, cô sẽ cho ra mắt khán giả bộ cổ trang An Lạc Truyện, hợp tác cùng Cung Tuấn và gia nhập đoàn phim mới, có tên Kiếm Sắc Và Hoa Hồng. 

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Trần Phi Vũ sao châu á sao hoa ngữ Cbiz

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