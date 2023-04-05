Cúc Tịnh Y và tình cũ Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố là không biết kính nghiệp, chuyện gì đây?

Sao quốc tế 05/04/2023 17:20

Cúc Tịnh Y và Nhậm Gia Luân bất ngờ bị tố là diễn viên mà không biết kính nghiệp.

Đối với những diễn viên trong showbiz Hoa ngữ thì kính nghiệp là chuyện đương nhiên và bắt buộc phải có. Nhưng với một làng giải trí “người người đóng phim, nhà nhà đóng phim” như hiện nay thì việc diễn viên kính nghiệp bỗng trở nên xa vời. Đơn cử như Cúc Tịnh YNhậm Gia Luân là 2 diễn viên mới nhất bị vướng phải drama không kính nghiệp. 

Cúc Tịnh Y

Cúc Tịnh Y và tình cũ Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố là không biết kính nghiệp, chuyện gì đây? - Ảnh 1
Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Khi mới chuyển hướng sang đóng phim, Cúc Tịnh Y được khán giả hoan nghênh rất nhiều nhờ vai diễn ấn tượng trong Cửu Châu Thiên Không Thành. Nàng mỹ nữ 4000 năm này từng bước tạo dựng được vị trí nhất định bên mảng phim. 

Cúc Tịnh Y mang theo kiểu trang điểm đậm và phong cách diêm dúa lòe loẹt qua đủ mọi bộ phim mà cô ấy tham gia. Khán giả phàn nàn rất nhiều nhưng Cúc Tịnh Y chẳng quan tâm, cô ấy chỉ cần mình đẹp là được. Thậm chí sự không kính nghiệp của cô nàng còn đến từ việc cô nàng phớt lờ lời chỉ trích từ những người đàn anh, đàn chị trong ngành. 

Vậy mà Cúc Tịnh Y lại rất thích đi khoe bản thân kính nghiệp rồi nhận về những lời ca tụng của fan. Đi làm sớm cũng phải đăng Weibo khoe, bị muỗi đốt cũng phải đăng Weibo khoe, quay phim trong hoàn cảnh không tốt cũng phải đăng Weibo khoe.

Nhậm Gia Luân

Cúc Tịnh Y và tình cũ Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố là không biết kính nghiệp, chuyện gì đây? - Ảnh 2
Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Nhậm Gia Luân cũng từng nhận được thiện cảm từ phía khán giả, đặc biệt là trong giai đoạn thăng hoa với Cẩm Y Chi Hạ và Châu Sinh Như Cố. Giữa một rừng những diễn viên đi theo con đường lưu lượng chỉ được ngoại hình và diễn xuất hạn chế thì Nhậm Gia Luân có năng lực chắc chắn sẽ được ca tụng rất nhiều. Chỉ có điều, sự ca tụng ấy đã dần dần biến mất, thay vào đó là sự chê bai.

Dẫu vậy trong thời gian gần đây nam diễn viên luôn tục nhận phải những lời bóc phốt như không chú trọng vai diễn và thường xuyên đến trễ làm mất nhiều thời gian của đoàn làm phim. 

Tiếp theo, sự không kính nghiệp của Nhậm Gia Luân còn thể hiện ở việc anh ấy chẳng bao giờ đi lồng tiếng cho vai diễn, đến mức bị giới truyền thông liệt kê vào hàng ngũ “diễn viên câm”. Đài từ của Nhậm Gia Luân vốn rất tệ, thều thào và chẳng có hơi có sức gì. 

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