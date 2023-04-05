'Mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y chuẩn bị tái xuất dự án mới nhưng lại bị phản đối 'yêu đương' với mỹ nam này?

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin dự án Hoa Gian Lệnh của nền tảng Youku dự kiến khai máy vào tháng 4. Theo đó, nam nữ chính ấn định sẽ do Cúc Tịnh Y và Lưu Học Nghĩa đóng chính. Có nguồn tin cho biết dàn cast này được cho là sẽ giữ nguyên cho đến khi phim khởi quay và không thay đổi.

Dù phía Cúc Tịnh Y và Lưu Học Nghĩa chưa lên tiếng xác nhận chính thức nhưng vẫn khiến khán giả bàn tán xôn xao. Một khán giả hi vọng ‘mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y sẽ tìm được một kịch bản phù hợp, phát huy hết tiềm năng diễn xuất của cô.

Một số ý kiến khác cho rằng dù cặp đôi đều sở hữu nhan sắc cực phẩm nhưng vẫn khiến khán giả phản đối gây gắt trước màn kết hợp này. Theo đó, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kiêu kỳ, Cúc Tịnh Y cũng là tên tuổi thành công ở lĩnh vực phim cổ trang. Thế nhưng, "mỹ nữ 4000 năm có một" vẫn luôn bị netizen chê không thương tiếc bởi biểu cảm trăm phim như một.

Còn về phần Lưu Học Nghĩa, gần đây, nhờ vai diễn Vô Tâm trong Thiếu Niên Ca Hành mà tên tuổi anh chàng đã vươn lên tầm cao mới. Dù chỉ là vai phụ nhưng anh chàng vẫn tỏa sáng, thậm chí lấn át nam chính Lý Hoành Nghị. Tuy nhiên, anh chàng vẫn dính vận đen khi chưa thực sự có một bộ phim nào nổi đình đám. Tác phẩm được trông chờ nhất là Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng nhưng do scandal của Viên Băng Nghiên đã khiến bộ phim có nguy cơ đắp chiếu vĩnh viễn.