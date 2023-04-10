Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê năng lực yếu kém, còn phải "cắp sách" học hỏi Dương Tử

Đều sở hữu một lượng fan hùng hậu, liên tục xuất hiện trên các bảng lưu lượng nhưng theo nhiều người hai "nhà" Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba vốn "bằng mặt không bằng lòng" và kịch bản này tương tự như Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch vài năm về trước.

Nhắc đến "tiểu hoa" sinh sau năm 1990 người ta luôn gọi tên Trịnh Sảng, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, thời gian gần đây hai cái tên Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục được đặt cạnh nhau trong các cuộc đấu đá của fan hâm mộ.

"Quần chúng ăn dưa" thì nói đùa rằng hiện tại trên weibo là cuộc chiến "mưa tanh gió máu" của hai nhà Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba để chứng minh thần tượng của ai mới đỉnh hơn.

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt bất ngờ trở thành chủ đề tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội sau khi đoạn video đọc thơ của cô trong chương trình Thơ Thoại Thanh Minh được CCTV phát hành. Giọng đọc yếu, thiếu truyền cảm của nữ diễn viên đã bị netizen chê bai rất nhiều, tới độ có vô số cư dân mạng còn nói rằng ngôi sao sinh năm 1992 nên “cắp sách” theo học Dương Tử.

Nguyên nhân dân tình đưa ra lời khuyên này là bởi Dương Tử cũng góp mặt trong chương trình Thơ Thoại Thanh Minh. Tuy nhiên, trái với tình cảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử với phần đọc bài thơ Tống Vân Khanh Thượng Nhân Du An Nam lại ghi điểm trong lòng khán giả và được netizen khen ngợi không ngớt.

Đây đương nhiên không phải lần đầu tiên Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba “đụng độ” và càng không phải lần đầu khán giả thiếu hài lòng về đài từ cũng như diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương. Chả thế mà, thời điểm Ngự Giao Ký (2022) lên sóng và ngôi sao 9x đi bài “Bạn có thể vĩnh viễn tin tưởng vào diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba”, đã trở thành trò cười của dân mạng và bị đem ra trào phúng không biết bao nhiêu lần.