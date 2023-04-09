Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/4/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba không phẫu thuật thẩm mỹ, Cúc Tịnh Y là cô gái ngay thẳng và từng từ chối nhiều phú nhị đại?

2. Trình Tiêu hiện tại tài nguyên không nhiều lắm, fan hy vọng cô nhanh chóng hủy hợp đồng, nhưng ông chủ công ty sẽ không dễ dàng thả cô đi, lúc trước ký hợp đồng với em gái cô cũng là một loại kiềm giữ.

1. Vu Chính viết thơ giúp Bạch Lộc tuyên truyền bộ phim mới "Trường Nguyệt Tàn Minh", đại bộ phận mọi người đều cảm thấy anh làm ông chủ vẫn rất dụng tâm. Kỳ thật Bạch Lộc có thể gia hạn hợp đồng với anh, đều là tốt xấu gì cũng không nói tới là vì trong giới đều là lợi ích là trọng, đợi đến khi nàng nắm trong tay đại nữ chính bạo kịch, liền cách rời khỏi Vu Chính không xa.

4. Nhan sắc và tạo hình cực đẹp của 2 diễn viên chính trong phim “Trường Nguyệt Tẫn Minh” nhận được vô số lời khen ngợi.

3. Mục đích công việc chủ yếu của Triệu Lộ Tư hiện tại chính là tích góp danh tiếng. Dù sao trải qua nhiều chuyện như trước, danh tiếng và phong độ của cô rõ ràng trượt dốc. Nhưng kế tiếp nàng có không ít tác phẩm muốn lên, đồng thời lớp chế tác của những tác phẩm này cũng không tệ, nàng còn muốn mượn những tác phẩm này để thực hiện thăng cấp, nếu bởi vì danh tiếng mà bị cản trở, nàng sẽ chịu thiệt thòi lớn.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba không phẫu thuật thẩm mỹ.

6. Hợp đồng giữa Phạm Thừa Thừa và Nhạc Hoa hết hạn mà không gia hạn hợp đồng, phòng làm việc cũng biến thành phòng làm việc cá nhân. Đây là trong dự liệu, tài nguyên gần đây của anh cũng không liên quan gì đến Nhạc Hoa, Nhạc Hoa đã không thỏa mãn được kế hoạch sự nghiệp của anh trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

7. Đường Yên rất tận hưởng cuộc sống, cô không quan tâm đến cư dân mạng phàn nàn rằng cô không có tham vọng, cô cũng không có kế hoạch thay đổi đoàn đội, họ đều là những người bạn đã hợp tác nhiều năm không khác gì người thân.

8. Lịch làm việc của Vương Nhất Bác bị lộ ra ngoài, hầu như cả quý không nghỉ, trung bình mỗi ngày làm việc hơn mười một tiếng đồng hồ, khiến người hâm mộ khen anh chuyên nghiệp đồng thời cũng chửi bới Nhạc Hoa không coi anh là người. Nhạc Hoa lớn nhất lắc tiền thụ chính là hắn, khẳng định sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Nhạc Hoa tung ra kì này cũng có một mục đích khác, chính là chứng minh anh không có thời gian yêu đương, hiện tại là độc thân.

9. Nữ diễn viên nổi tiếng trên mạng dưới trướng biên kịch không tính là hòa hợp với nữ diễn viên mới, mấy nghệ sĩ trong phim đấu nhau rất lợi hại, căn bản không phối hợp với nhà sản xuất tuyên truyền, nhà sản xuất chỉ có thể cưỡng ép mua tiếp thị để có cảm giác tồn tại.

10. Cúc Tịnh Y là cô gái ngay thẳng đã từ chối nhiều phú nhị đại kể từ khi cô nổi tiếng.

11. Tiêu Chiến và Dương Tử sẽ không hợp đôi nam nữ chính, nhưng có những lời mời đóng phim sẽ không từ chối. Mối quan hệ của hai người rất tốt, luôn luôn là một người bạn rất tốt.

12. Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba hai người cũng không có gì gặp nhau, dù sao lĩnh vực cũng không giống nhau, muốn có tương tác cũng không dễ dàng.

13. Vương Sở Nhiên hiện tại là một trong những nghệ sĩ được công ty trọng điểm nâng đỡ, công ty còn dự định để Dương Dương mang theo cô nhiều hơn, dự định bồi dưỡng cô thành 95 đỉnh lưu hoa.

14. Bạch Lộc và La Vân Hi tiếp theo muốn quay chụp tạp chí. Bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của cả hai rất biết gây sự chú ý, để duy trì độ hot.

15. Châu Tấn tiếp theo sẽ hợp tác với Tân Lệ, cô vẫn chưa có ý định ngừng đóng phim.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.