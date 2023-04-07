2. Kịch bản "Bán thục thiếu nữ" của Điền Hi Vi sẽ được sửa đổi rất nhiều, những phần gây tranh cãi sẽ bị xóa, xây dựng nhân vật của cô ấy rất tích cực.

1. "Tứ hải trùng minh" đã nhắm vai chính cho Cảnh Điềm, Trương Lăng Hách. Dự ấn phim này sẽ được khởi quay ở Hoành Điếm vào tháng 5.

4. Triệu Lệ Dĩnh yêu ghét rõ ràng, dù ở nơi đông người cô cũng không thể hiện sắc mặt tốt với những nghệ sĩ đã cố loại trừ mình trước đó.

3. Kiều Hân không thích Vương Sở Nhiên lắm, cũng ghét mọi người nói rằng Vương Sở Nhiên giống cô ấy.

5. Mâu thuẫn của Địch Lệ Nhiệt Ba và công ty còn chưa giải quyết. Đôi bên để cho đối phương không gian riêng, không ép quá chặt.

6. Lý Hiện có một chứng thực thương hiệu cao cấp, thương hiệu đã quan sát anh ấy rất lâu, hy vọng anh ấy sẽ không bị lật xe.

7. Hiện tại, công việc của Hồ Nhất Thiên không nhiều. Anh ấy chú trọng hưởng thụ cuộc sống.

8. Đoàn đội của Ngô Lỗi có chút gấp gáp muốn cậu ấy trưởng thành hơn, sợ rằng cái mác ngôi sao nhí sẽ ảnh hưởng đến quá trình quay phim của cậu ấy.

9. Địch Lệ Nhiệt Ba rất coi trọng Công Tố Tinh Anh. Dù sao thì đây cũng là phim chính kịch. Cô ấy ít khi có tài nguyên như vậy.

10. Gia đình Nguỵ Đại Huân hiện tại rất ưng ý Tần Lam, ra ngoài đều nói Tần Lam là con dâu.

11. Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch không yêu đương nhưng cả hai cảm thấy dễ chịu hơn khi hợp tác, đoàn đội của cả hai bên cũng bày tỏ họ sẵn sàng làm việc cùng nhau.

12. Dương Tử sẽ giới thiệu tài nguyên cho những người xung quanh cô ấy, chỉ cần cô ấy cảm thấy phù hợp, cô ấy sẽ giới thiệu cho họ.

13. Trần Hiểu thực sự rất chăm chỉ đóng phim. Điển hình như khi quay những nhân vật phản diện hay có tính cách không tốt, anh ấy sẽ thức khuya và khiến bản thân rơi vào trạng thái không tốt, điều này giúp anh ấy dễ dàng nhập diễn hơn.

14. Lưu Vũ Ninh rất chủ động trong việc xin phương thức liên lạc của các nhà sản xuất phim.

15. Cúc Tịnh Y thực sự rất nổi tiếng trong giới, có rất nhiều người theo đuổi, chỉ là hiện tại cô không có ý định yêu đương.

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