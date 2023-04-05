Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/4/2023: Trịnh Sảng có không ít chứng cứ để chèn ép Trương Hằng, Tần Lam có tính cách khá bảo thủ?

Sao quốc tế 05/04/2023 14:47

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Nhiều ngôi sao Hoa ngữ không có tự do cắt tóc, muốn thay đổi phong cách phải được đồng ý với đội ngũ, thương hiệu.

2. Người đại diện của Vương Sở Nhiên không quản được cô, cô yêu đương hay lựa chọn tài nguyên cơ bản đều do bản thân quyết định.

3. Dương Mịch, Hồ Ca sau đó còn phải cùng khung hình tại một lễ trao giải, lần này cô đặc biệt nhờ ban tổ chức sắp xếp vị trí xa hơn một chút.

4. Cảnh Điềm không đến bất đắc dĩ sẽ không đáp lại những chuyện xảy ra gần đây, cô bị tổn thương rất sâu. Cảnh Điềm hiện tại tìm bạn trai đặc biệt cẩn thận, cô sẽ tìm người điều tra rõ ràng đối phương mới tiếp xúc.

5. Trong tay Trịnh Sảng có không ít chứng cứ có thể chèn ép Trương Hằng, chỉ là cô sẽ không thể tung ra lioon một lần, hoàn toàn đi theo sự phản kháng của nhà trai. Hiện tại, phía Trương Hằng cũng không dám kiêu ngạo như trước, dù sao những chứng cứ của Trịnh Sảng cũng đủ khiến đối phương thân bại danh liệt.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/4/2023: Trịnh Sảng có không ít chứng cứ để chèn ép Trương Hằng, Tần Lam có tính cách khá bảo thủ? - Ảnh 1

6. Dương Dương trong quá trình yêu đương thuộc về trạng thái tổng tài bá đạo, anh thích đem bạn gái đến cưng chiều. Thẩm mỹ của Dương Dương vẫn không tệ, anh thích gu nữ diễn viên có nhan sắc xinh đẹp.

7. YouKu đặc biệt coi trọng "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của La Vân Hi và Bạch Lộc, thuộc về tác phẩm áp bạo của nền tảng, tiếp theo sau khi phát sóng phải trọng điểm tuyên truyền.

8. Dịch Dương Thiên Tỷ trong giới điện ảnh được công nhận đặc biệt cao, không ít đạo diễn, ngôi sao điện ảnh lớn đều muốn hợp tác với anh, kịch bản mời không ít.

9. Phạm Thừa Thừa gần đây đang tranh thủ giành lấy dự án phim "Cẩm nang hướng dẫn Hắc Liên Hoa", đồng thời anh cũng rất muốn hợp tác với Vương Nhất Hủ.

10. Tần Lam rất rụt rè, là nghệ sỹ lão làng trong giới nhưng cô vẫn sợ mặc váy hở hang, tính cách khá bảo thủ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/4/2023: Trịnh Sảng có không ít chứng cứ để chèn ép Trương Hằng, Tần Lam có tính cách khá bảo thủ? - Ảnh 2

11. Trong nhóm của Thái Từ Khôn chủ yếu là người nhà và bạn bè, chăm sóc anh cũng rất chu đáo.

12. Nhà Dương Tử có một bảo tàng đặc biệt lớn, chuyên dùng để sưu tầm đồ cổ.

13. Không ai có thể kiểm soát suy nghĩ của Lưu Diệc Phi.

14. Đội ngũ của Cúc Tịnh Y rất mơ hồ, trên cơ bản không có khả năng khai thác bất kỳ tài nguyên tốt nào cho cô ấy, đội ngũ này hoàn toàn dựa vào chính cô ấy. Động tác thân mật với trợ lý cũng chỉ là quan hệ tốt giữa nữ sinh.

15. Mức độ thảo luận phát sóng bộ phim mới của Lý Thấm cũng không lớn, lúc ấy nhận bộ phim này là muốn sau này giành giải thưởng, dù sao đề tài cũng không tệ, nhưng sau khi bộ phim mới phát sóng bên nam chính cũng không muốn tiếp thị quá nhiều, đoàn làm phim còn chưa có ngân sách nhiều, cho nên vẫn phải tự mình đầu tư nhiều hơn một chút. 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng Trương Hằng Tần Lam sao hoa ngữ sao châu á

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