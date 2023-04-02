Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/4/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thể rời khỏi Gia Hành, gia đình của Lưu Khải Uy muốn có một đứa cháu trai?

2. Chung Hán Lương không chấp nhận mình đã đậm tuổi, hiện anh ấy vẫn còn tâm sự nghiệp rất mạnh, đang đàm phán một bộ truyền hình đô thị.

1. Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi đã sớm có mỗi quan hệ không tốt. Tuy nhiên, nhiều người lại có ý kiến cho rằng "Không thể nói Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi có quan hệ không tốt mà vốn 2 người họ đã không có quan hệ gì".

4. Tiêu Chiến hiện tại chưa có kế hoạch gia nhập đoàn phim mới, sẽ ưu tiên hoàn thành xong một số hợp đồng quảng cáo trước.

3. Gần đây, rất nhiều tác phẩm của hoa 95 và 85 chỉ rõ mong muốn Trương Lăng Hách diễn nam chính. Đồng thời, chuyện tình cảm của Trương Lăng Hách không ảnh hưởng quá nhiều đến anh.

5. Trước mắt Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thể rời khỏi Gia Hành, phải hoàn toàn chờ hợp đồng chấm dứt, Gia Hành đối với cô không hà khắc như với Dương Mịch, công ty hiện tại cũng không nắm bắt được cô

6. Dương Mịch hiện tại không có yêu đương, cô tập trung quay phim và gia nhập đoàn phim không ngừng.

7. Dự án phim cổ trang "Hộ Tâm" trước định tháng 3 lên sóng, cũng sớm để Hầu Minh Hạo và Châu Dã hợp thể tuyên truyền, sau lại sử lịch chiếu, hiện chưa quyết định ngày lên sóng.

8. Đường Yên mấy ngày nay vẫn luôn trấn an người hâm mộ, hy vọng bọn họ không náo loạn nữa, nhưng trước mắt xem ra hiệu quả không lớn.

9. Trương Hàn bây giờ căn bản không xem mạng xã hội, bởi vì nam diễn viên không chịu nổi bị công chúng chỉ trích.

10. Gia đình của Lưu Khải Uy vẫn luôn muốn có một đứa cháu trai.

11. Bạch Kính Đình và Tống Dật chưa kết hôn, cả 2 chỉ tới mức gặp mặt cha mẹ đôi bên.

12. Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng chỉ là bạn bè bình thường, không thân thiết nên không có chuyện cả hai hẹn hò.

13. Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch hiện tại chỉ là bạn tốt, không hẹn hog như lời đồn.

14. Mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Dương Tử không tệ, tuy nhiên chỉ giới hạn ở mức quan hệ bạn bè, hai người bọn họ thường tránh bị nghi ngờ.

15. Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đóng vai chính trong bộ phim "Vụng trộm giấu không được" cũng đang trong quá trình sản xuất hậu kỳ, hai người có rất nhiều cảnh hôn, chủ yếu sáng tạo ra tác phẩm "bạo hồng".

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.