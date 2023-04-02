Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/4/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thể rời khỏi Gia Hành, gia đình của Lưu Khải Uy muốn có một đứa cháu trai?

Sao quốc tế 02/04/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi đã sớm có mỗi quan hệ không tốt. Tuy nhiên, nhiều người lại có ý kiến cho rằng "Không thể nói Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi có quan hệ không tốt mà vốn 2 người họ đã không có quan hệ gì".

2. Chung Hán Lương không chấp nhận mình đã đậm tuổi, hiện anh ấy vẫn còn tâm sự nghiệp rất mạnh, đang đàm phán một bộ truyền hình đô thị.

3. Gần đây, rất nhiều tác phẩm của hoa 95 và 85 chỉ rõ mong muốn Trương Lăng Hách diễn nam chính. Đồng thời, chuyện tình cảm của Trương Lăng Hách không ảnh hưởng quá nhiều đến anh.

4. Tiêu Chiến hiện tại chưa có kế hoạch gia nhập đoàn phim mới, sẽ ưu tiên hoàn thành xong một số hợp đồng quảng cáo trước.

5. Trước mắt Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thể rời khỏi Gia Hành, phải hoàn toàn chờ hợp đồng chấm dứt, Gia Hành đối với cô không hà khắc như với Dương Mịch, công ty hiện tại cũng không nắm bắt được cô

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/4/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thể rời khỏi Gia Hành, gia đình của Lưu Khải Uy muốn có một đứa cháu trai? - Ảnh 1

6. Dương Mịch hiện tại không có yêu đương, cô tập trung quay phim và gia nhập đoàn phim không ngừng.

7. Dự án phim cổ trang "Hộ Tâm" trước định tháng 3 lên sóng, cũng sớm để Hầu Minh Hạo và Châu Dã hợp thể tuyên truyền, sau lại sử lịch chiếu, hiện chưa quyết định ngày lên sóng.

8. Đường Yên mấy ngày nay vẫn luôn trấn an người hâm mộ, hy vọng bọn họ không náo loạn nữa, nhưng trước mắt xem ra hiệu quả không lớn. 

9. Trương Hàn bây giờ căn bản không xem mạng xã hội, bởi vì nam diễn viên không chịu nổi bị công chúng chỉ trích.

10. Gia đình của Lưu Khải Uy vẫn luôn muốn có một đứa cháu trai.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/4/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thể rời khỏi Gia Hành, gia đình của Lưu Khải Uy muốn có một đứa cháu trai? - Ảnh 2

11. Bạch Kính Đình và Tống Dật chưa kết hôn, cả 2 chỉ tới mức gặp mặt cha mẹ đôi bên.

12. Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng chỉ là bạn bè bình thường, không thân thiết nên không có chuyện cả hai hẹn hò.

13. Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch hiện tại chỉ là bạn tốt, không hẹn hog như lời đồn.

14. Mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Dương Tử không tệ, tuy nhiên chỉ giới hạn ở mức quan hệ bạn bè, hai người bọn họ thường tránh bị nghi ngờ.

15. Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đóng vai chính trong bộ phim "Vụng trộm giấu không được" cũng đang trong quá trình sản xuất hậu kỳ, hai người có rất nhiều cảnh hôn, chủ yếu sáng tạo ra tác phẩm "bạo hồng". 

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/3/2023: Khả năng Tiêu Chiến hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba là rất khó, Trịnh Sảng chưa bao giờ từ bỏ giới giải trí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/3/2023: Khả năng Tiêu Chiến hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba là rất khó, Trịnh Sảng chưa bao giờ từ bỏ giới giải trí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Lưu Khải Uy sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/3/2023: Khả năng Tiêu Chiến hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba là rất khó, Trịnh Sảng chưa bao giờ từ bỏ giới giải trí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/3/2023: Khả năng Tiêu Chiến hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba là rất khó, Trịnh Sảng chưa bao giờ từ bỏ giới giải trí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/3/2023: Mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Bạch Lộc rất tốt, Dương Mịch không lo chuyện 'đụng mặt' chồng cũ trước công chúng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/3/2023: Mối quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Bạch Lộc rất tốt, Dương Mịch không lo chuyện 'đụng mặt' chồng cũ trước công chúng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/3/2023: Đất diễn của Đường Yên trong "Phồn Hoa" bị cắt rất nhiều, Trần Phi Vũ hiện đã trở lại với công việc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/3/2023: Đất diễn của Đường Yên trong "Phồn Hoa" bị cắt rất nhiều, Trần Phi Vũ hiện đã trở lại với công việc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/3/2023: Trần Tinh Húc muốn 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong dự án mới, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có ý định hợp tác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/3/2023: Trần Tinh Húc muốn 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong dự án mới, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có ý định hợp tác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/3/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên hẹn hò ở Maldives, Dương Tử gần đây rất chú trọng đến việc quản lý ngoại hình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/3/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên hẹn hò ở Maldives, Dương Tử gần đây rất chú trọng đến việc quản lý ngoại hình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/3/2023: Dương Dương bị một phú bà quấy rối trong một bữa tiệc, Trần Phi Vũ tìm đến bác sĩ tâm lý?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/3/2023: Dương Dương bị một phú bà quấy rối trong một bữa tiệc, Trần Phi Vũ tìm đến bác sĩ tâm lý?

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 37 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê