Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/4/2023: Mối quan hệ giữa Trương Nghệ Hưng và Thái Từ Khôn không được tốt, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi từng đến Ma Cao để chơi bài?

2. Hà Dữ không thích những cô gái như Thẩm Nguyệt.

1. Tiêu Chiến và Lý Hiện là bạn rất tốt, không có chuyện nào khác.

4. Đồng Dao mấy năm nay đều chuyên tâm đóng phim, đạt được giải thưởng, chồng cô ở trong giới này đối với cô mà nói, đây là sự trợ giúp rất lớn.

3. Phim truyền hình của Tencent "Cách Sống Của Cô Ấy" do Lý Mạnh Kiều đạo diễn, biên kịch Lý Tiêu và Đằng Dương: diễn viên chính tạm định Đậu Tĩnh Đồng, Thái Văn Tĩnh, Vương Truyền Quân. Cuối tháng 4 khai máy, quay trong 120 ngày ở Bắc Kinh, Ma Cao, Châu Hải.

5. Mối quan hệ giữa Trương Nghệ Hưng và Thái Từ Khôn không được tốt lắm, bình thường họ không có liên lạc nhiều với nhau.

6. Hiệu ứng đặc biệt "Trường Nguyệt Minh Tẫn" của La Vân Hi vầ Bạch Lộc được xem là xuất sắc hơn các bộ trước đó.

7. Vương Gia Nhĩ nửa đầu năm nay tuyên bố không ít đại diện, cao xa xỉ đều có, trong nước và nước ngoài đều có, chất lượng đại diện còn rất cao.

8. Mối quan hệ xã hội của Châu Vũ Đồng rất rộng, nhiều người cảm thấy không có điểm chung nhưng cũng là bạn của cô ấy.

9. Cặp đôi Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia chỉ im lặng và không chia tay, vì vậy tin tức thông thường tương đối ít.

10. Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi từng cùng nhau đến Ma Cao để chơi bài, Ngô Kỳ Long vào bàn, Lưu Thi Thi ngồi kế bên xem.

11. Đà phát triển của Triệu Lệ Dĩnh mấy năm nay quá mạnh, mảng điện ảnh truyền hình được mùa bội thu, lứa 85 còn lại đã bắt đầu run sợ đều tính vượt mặt cô ở mảng điện ảnh.

12. Cung Tuấn hắn rất tôn kính Hồ Ca, chủ động tìm tiền bối nghệ sĩ bắt tay thêm wechat.

13. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ quan hệ không tệ, hai người thường xuyên hẹn nhau chơi bóng, ăn cơm.

14. Trước mắt Dương Tử vẫn ổn định ở vị trí tuyến một gánh phim, chẳng qua hai năm nay nhận phim có chút không thuận lợi, nhận không được dự án đặc biệt tốt.

15. Tạo hình nhân vật của Cúc Tịnh Y trong "Hoa Gian Lệnh" khá mới mẻ, bộ phim này tuy rating không cao nhưng may mắn là kịch bản gốc có nhiều chỗ phát triển.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.