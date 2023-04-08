Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/4/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai sẽ 'nên duyên' trong dự án mới, Trần Đô Linh và Bạch Lộc có quan hệ rất tốt?

1. Lưu Thi Thi không muốn tham gia chương trình vợ chồng vì mọi người cũng rất rõ ràng về tình hình gia đình chồng cô, cô không muốn lấy chuyện gia đình làm nóng, tránh cho lại xảy ra chuyện gì bị bôi đen.

4. Mã Tư Thuần sợ bạn trai ghen, trong đoàn làm phim cũng không dám tiếp xúc với nam nghệ sĩ

3. Gia đình Ngụy Đại Huân đang thúc giục anh ấy lấy vợ và có con.

5. Nam chính của bộ phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba là Kim Thế Giai.

6. Gần đây có một kịch bản phim thần tượng ngọt ngào đưa cho Vương Tuấn Khải, nữ chính tiếp xúc với Lưu Hạo Tồn, vốn tư bản rất coi trọng bọn họ.

7. Mạnh Mỹ Kỳ dự định đi theo con đường diễn viên phái thực lực, hiện tại trọng tâm công việc chính là hợp tác làm phim để tăng sức ảnh hưởng một chút, sân khấu tạm thời gác lại.

8. Tài nguyên kinh doanh của Cung Tuấn đặc biệt tốt, từ sau khi hắn nổi tiếng đã tiếp xúc không ít tài nguyên đỉnh cấp. Bây giờ anh thiếu một tác phẩm tiêu biểu, bộ phim truyền hình hiện tại không có nhiều khởi sắc.

9. "Mộ Sắc Tâm Ước" của Nhậm Gia Luân và Angela Baby sẽ được phát sóng vào cuối tháng 4/2023.

10. Trần Đô Linh và Bạch Lộc có quan hệ riêng tư rất tốt, hai đội ngũ tuyên truyền trọng tâm không giống nhau, không có điểm xung đột.

11. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại không muốn ký hợp đồng với công ty quản lý, rất nhiều tài nguyên đều do chính cô nói chuyện.

12. Khi Dương Mịch làm việc và không làm việc là hai người, một người rất trưởng thành và rất ngây thơ.

13. Khoảng thời gian gần đây Vương An Vũ vô cùng ân cần với Triệu Lộ Tư, ở trường quay nghĩ cách chọc đối phương vui vẻ, có đôi khi còn chuẩn bị một ít lễ vật nhỏ. Nhân viên công tác đều nhìn thấy, bất quá không có ngăn cản, đối với hắn hiện tại mà nói, có thể đáp lại Triệu Lộ Tư là lợi lớn hơn hại.

14. Có cư dân mạng đem khuôn mặt La Vân Hi hơi mập một chút, cho rằng như vậy thoạt nhìn thoải mái hơn nhiều. Mặc dù người hâm mộ cố gắng chứng minh rằng ngoại hình hiện tại của anh có tiên khí, nhưng hầu hết mọi người vẫn cảm thấy anh gầy đến mức có chút khủng bố. Tăng cân đối với anh mà nói phi thường khó khăn, ekip tìm cho anh ấy vài chuyên gia dinh dưỡng, cũng không có tác dụng quá lớn.

15. Dịch Dương Thiên Tỷ thời gian gần đây rất ít khi nở nụ cười trước công chúng, khiến cho rất nhiều người suy đoán hắn có phải xuất hiện khuynh hướng trầm cảm hay không. Nhưng xin khẳng định là không phải

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