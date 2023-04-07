Tại sao Tiêu Chiến có khả năng "lấy lại vị thế" trong năm 2023?

Sao quốc tế 07/04/2023 19:19

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin khả năng cao 2 bộ phim mới của Tiêu Chiến là "Ngọc cốt dao" và "Kia vùng biển trong mơ ấy" sẽ lên sóng trong quý 2 năm 2023.

"Ngọc cốt dao" là dự án của Tencent được đầu tư khủng, quy tụ dàn diễn viên đình đám như Tiêu Chiến và hai tiểu hoa Nhậm Mẫn, Vương Sở Nhiên. Đây là những "bảo chứng" cho sức hút cực lớn của bộ phim.

Dù chưa công chiếu nhưng Ngọc Cốt Dao đã sở hữu cho riêng mình những con số quá ấn tượng. Bộ phim trở thành một trong những dự án có số lượt đặt xem trước cao nhất khi vượt mốc 4.5 triệu cho đến hiện tại. Ngoài ra, chỉ số Datawin của hai nhân vật Thời Ảnh và Chu Nhan trong phim liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng, vượt mặt những bộ phim đang chiếu. Trailer của phim cũng nhanh chóng đạt hàng trăm triệu view dù chưa lên sóng.

Tại sao Tiêu Chiến có khả năng 'lấy lại vị thế' trong năm 2023? - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, sau thời gian gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm lịch phát sóng, "Ngọc cốt dao" hiện tại đã có sự chuyển biến tích cực. Theo truyền thông Hoa ngữ, trong năm 2023 này, nam tài tử trẻ có đến 3 dự án đã quay xong chỉ chờ ngày công bố lịch chiếu chính thức. Trong đó, 2 phim đã dự kiến có lịch lên sóng.

Cụ thể, bộ phim "Ngọc cốt dao" và "Kia vùng biển trong mơ ấy" của Tiêu Chiến đóng chính đều đã xuất hiện trong danh sách tuyên truyền của Đại hội nghe nhìn. Chính điều này cho thấy, các phim sắp được lên sóng. "Ngọc cốt dao" gồm 43 tập và dự kiến lên sóng trong quý 2 năm nay. Trong khi đó, "Kia vùng biển trong mơ ấy" là dự án phim về đề tài thanh xuân gồm 40 tập và cũng sẽ lên sóng trong khoảng quý 2 năm nay.

Ngay sau đó, thông tin này khiến người hâm mộ nam diễn viên vui mừng. Nếu đúng theo lịch dự kiến, Tiêu Chiến sẽ là một trong những ngôi sao gây bão truyền thông khi có cả phim thanh xuân và phim cổ trang lên sóng cùng lúc.

Tại sao Tiêu Chiến có khả năng 'lấy lại vị thế' trong năm 2023? - Ảnh 2

Ngọc Cốt Dao là bộ phim được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của nhà văn Thương Nguyệt. Nội dung kể về chuyện tình đầy sóng gió của thái tử Không Tang - Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan (Nhậm Mẫn).

Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa, chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên hoàn hảo, sinh động hơn. Nàng đã từng phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên” của Thời Ảnh, cuối cùng trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao cao tại thượng ấy.

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