Vượt qua cả Dương Dương và Tiêu Chiến, mỹ nam này bất ngờ được chị em phụ nữ coi là hình mẫu bạn trai lý tưởng

Sao quốc tế 04/04/2023 18:57

Dương Dương và Tiêu Chiến bất ngờ bị sao nam này vượt mặt một cách không tưởng.

Tiêu ChiếnDương Dương đều là những nam đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz. Không chỉ có tác phẩm chống lưng, hai sao nam này còn sở hữu một lượng fan hùng hậu và còn là những người đàn ông bị réo gọi làm ''chồng nhiều nhất cbiz'' nhờ gương mặt điển trai của mình. Tuy nhiên, mới đây cả 2 đã bất ngờ bị một sao nam mới nổi vượt mặt để trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng dành cho các chị em phụ nữ. 

Vượt qua cả Dương Dương và Tiêu Chiến, mỹ nam này bất ngờ được chị em phụ nữ coi là hình mẫu bạn trai lý tưởng - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Dương Dương - Ảnh: Internet

Cụ thể, dân tình hiện đang bàn tán xôn xao về Ngô Lỗi. Anh chàng được xem là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng của các chị gái. Sở hữu thân hình cao lớn cộng thêm gương mặt có phần nam tính giúp mỹ nam này luôn được các hôi chị em phụ nữ quắn quít. 

Trong chương trình Mao Tuyết Uông, Châu Đông Vũ đã dành cho Ngô Lỗi – bạn diễn của mình ở Tình Yêu Thôi Mà những lời khen có cánh. Không chỉ giúp đỡ cô trong lúc quay phim, anh còn là hình mẫu để cô phấn đấu khi luôn thể hiện sự cầu tiến của mình trong công việc. 

Vượt qua cả Dương Dương và Tiêu Chiến, mỹ nam này bất ngờ được chị em phụ nữ coi là hình mẫu bạn trai lý tưởng - Ảnh 2

Vượt qua cả Dương Dương và Tiêu Chiến, mỹ nam này bất ngờ được chị em phụ nữ coi là hình mẫu bạn trai lý tưởng - Ảnh 3
 Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Sau ống kính, Ngô Lỗi cũng thường xuyên cổ vũ tôi. Mỗi khi tôi nghi ngờ khả năng diễn xuất của mình, thấy mình như đồ bỏ thì Ngô Lỗi sẽ nói với tôi rằng chị cực kỳ tốt. Cậu ấy nói cụ thể lắm chứ không phải nói qua loa cho xong đâu. Ngô Lỗi khen tôi rồi sẽ nói chỗ nào chưa ổn cần phải sửa”, Châu Vũ Đồng chia sẻ.

Đâu chỉ mỗi Châu Vũ Đồng, chính Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với bạn gái của Ngô Lỗi trong tương lai. Trước đây, khi cùng hợp tác trong Trường Ca Hành, nàng mỹ nữ Tân Cương đã rất ấn tượng với cậu bạn diễn nhỏ tuổi hơn.

Ngô Lỗi là một nam diễn viên Trung Quốc. Anh được biết đến với biệt danh "Em trai quốc dân" ở Trung Quốc. Ngô Lỗi xếp thứ 63 trong Danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc theo Forbes vào năm 2017, thứ 29 vào năm 2019 và thứ 47 vào năm 2020.

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Từ khóa:   Dương Dương Tiêu Chiến Ngô Lỗi sao châu á sao hoa ngữ

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