Rộ tin Tiêu Chiến sắp sửa chạm trán với Dương Dương, netizen phấn khích: 'Ai thắng cũng đều vui'

Thông tin Tiêu Chiến sắp sửa đối đầu với nam thần Duong Dương không khỏi khiến các fan Trung Quốc phấn khích.

Cách đây không lâu, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đối đầu nhau. Theo đó, sau khi thắng lớn ở mảng truyền hình chàng mỹ nam Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đang dần chuyển hướng sao màn ảnh rộng. Ngoài ra Tiêu Chiến còn đang muốn lấn sang điện ảnh, tuy nhiên anh sẽ phải chạm trán với người đồng nghiệp thân thiết là Vương Nhất Bác nếu muốn chuyển sang mảng này.

Dương Dương và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Không những vậy, sắp tới đây Tiêu Chiến cũng sẽ trực tiếp đối đầu cùng Dương Dương trên màn ảnh nhỏ. Cụ thể, trong đoạn video trả lời phỏng vấn mới đây, Vương Sở Nhiên đã hé lộ chuyện cô nàng có hai bộ phim cùng lên sóng trong năm nay là Ngọc Cốt Dao và Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi.

Như vậy, Tiêu Chiến nhiều khả năng sẽ đối mặt với Dương Dương trong năm nay. Cụ thể, nếu Tiêu Chiến là nam chính Ngọc Cốt Dao với mối tình sư đồ ngược tâm lấy nước mắt khán giả thì Dương Dương lại là chàng nam chính điển trai với mối tình ngọt ngào ở Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi.

Với fan hâm mộ đây sẽ là cuộc đối đầu khá thú vị, dẫu vậy phần nhỉnh hơn đang thuộc về Dương Dương khi không chỉ được đánh giá cao hơn ở khâu diễn xuất mà dàn diễn viên cũng cực kỳ chất lượng hơn hẳn so với Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến.

Netizen phấn khích trước loạt ảnh cưới vừa được hé lộ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh Loạt ảnh cưới mới được hé lộ gần đây của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh đang gây được sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-tieu-chien-sap-sua-cham-tran-voi-duong-duong-netizen-phan-khich-ai-thang-cung-eu-vui-562516.html