Tiêu Chiến bất ngờ bị chê bai thua kém Ngô Diệc Phạm: Tất cả chỉ vì điểm này?

Sao quốc tế 23/03/2023 17:35

Tiêu Chiến mới đây bị fan cho rằng địa vị đang xuống thấp khi không thể tranh nổi vị trí trung tâm (C vị) với Lý Vũ Xuân.

Mới đây nhất, ban tổ chức Đêm hội Weibo 2022 đã tung poster chính thức, với sự xuất hiện của dàn sao hạng A cực chất lượng, như Hồ Ca, Đặng Siêu, Tiêu Chiến, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba,... Dẫu vậy không một ai trong những cái tên trên đủ sức ngồi vào vị trí C (vị trí trung tâm) ngoài Lý Vũ Xuân

Tiêu Chiến bất ngờ bị chê bai thua kém Ngô Diệc Phạm: Tất cả chỉ vì điểm này? - Ảnh 1
 

Ngay lập tức điều này đã mang đến sự tranh cãi lớn giữa các fan Cbiz với nhau, trong đó người hâm mộ nam diễn viên Tiêu Chiến dĩ nhiên là những người bất bình nhất khi thần tượng của mình không giành lấy vị trí này. 

Tuy nhiên với nhiều người đã theo dõi các sự kiện lớn nhỏ lâu năm tại Cbiz thì việc nữ ca sĩ họ Lý giành lấy vị trí C là chuyện hết sức bình thường bởi đây không phải lần đầu tiên Lý Vũ Xuân “chễm chệ” ở C vị, mà thậm chí cả Châu Kiệt Luân, Châu Tấn, Lý Băng Băng cũng từng phải “nhường bước” cho cô. 

Tiêu Chiến bất ngờ bị chê bai thua kém Ngô Diệc Phạm: Tất cả chỉ vì điểm này? - Ảnh 2
Ngô Diệc Phàm và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Lý Vũ Xuân - người nổi tiếng đi tới đâu là được ưu ái tới đó, lại từng bị Ngô Diệc Phàm “cướp” mất vị trí trung tâm, khi hai người có dịp tham gia sự kiện chung vào năm 2017. Tại thời điểm đó với sức hút của mình, mỹ nam họ Ngô đã ''đá văng'' cô nàng và có cho mình vị trí C một cách đầy thuyết phục và đó cũng là lần cuối người ta nhìn thấy Lý Vũ Xuân đánh mất vị trí trung tâm của mình. 

Hiện tại, ngoài một số ngôi sao quen thuộc như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến, Ngu Thư Hân,... đã xác nhận xuất hiện Đêm hội Weibo thì vài nghệ sĩ khác vẫn im hơi lặng tiếng, chưa có động thái nào, điển hình nhất phải kể tới Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác. Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư, người ban đầu vốn đã chắc chắn góp mặt nhưng vì chuyện gia đình nên cũng không thể tham gia đêm hội. 

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Ngô Diệc Phàm Lý Vũ Xuân sao châu á sao hoa ngữ

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