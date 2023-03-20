TOP 3 sao nam Cbiz đẹp trai nhất: Tiêu Chiến không có đối thủ, Tống Uy Long đánh văng Dương Dương

Sao quốc tế 20/03/2023 21:05

Tiêu Chiến trong vài năm trở lại đây vẫn luôn được netizen xứ Trung đánh giá là sao nam đẹp trai nhất Cbiz.

Cụ thể mới đây nhất theo một số trang báo uy tín Trung Quốc đã tổ chức một cuộc bầu chọn nam thần đẹp trai nhất Cbiz. Thông qua bài viết này người hâm mộ đã bình chọn ra 3 nam thần được cho là có nhan sắc đẹp nhất ở làng giải trí Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. 

TOP 3 sao nam Cbiz đẹp trai nhất: Tiêu Chiến không có đối thủ, Tống Uy Long đánh văng Dương Dương - Ảnh 1
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Xếp ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng chính là Tiêu Chiến. Anh chàng sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng. Không chỉ vậy, tạo hình của nam diễn viên trong bất cứ dự án nào cũng khiến con tim của hội chị em phải quắn quíu và phát sốt. Chính vì vậy theo nhiều người vị trí top 1 là hoàn toàn xứng đáng với nhan sắc của anh chàng. 

TOP 3 sao nam Cbiz đẹp trai nhất: Tiêu Chiến không có đối thủ, Tống Uy Long đánh văng Dương Dương - Ảnh 2
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Xếp ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng là Vương Nhất Bác. Nam diễn viên sở hữu ngoại hình đẹp lạnh lùng, và phong thái vương giả. Tuy nhiên, khi cười lên anh chàng lại cực đáng yêu. Cũng giống như bạn thân của mình ở trên, mỹ nam họ Vương cũng có trong tay không ít tạo hình xuất sắc. 

TOP 3 sao nam Cbiz đẹp trai nhất: Tiêu Chiến không có đối thủ, Tống Uy Long đánh văng Dương Dương - Ảnh 3
Tống Uy Long - Ảnh: Internet

Xếp ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng được truyền thông Nhật Bản đưa ra là Tống Uy Long. Tuy thời gian gần đây không có phim nổi bật, song ngoại hình điển trai của Tống Uy Long vẫn rất được lòng công chúng. Gương mặt góc cạnh nam tính, chiều cao ấn tượng giúp chàng mỹ nam 9x này dễ dàng cân được nhiều kiểu tạo hình trên màn ảnh. Từ cổ trang cho đến hiện đại Tống Uy Long đều đủ sức làm hài lòng khán giả.

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