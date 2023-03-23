Đêm hội Weibo hứa hẹn sẽ trở nên vô cùng bùng nổ khi có thêm sự góp mặt của tài tử Vương Nhất Bác.

Sáng 23/3, Vương Nhất Bác đăng đàn xác nhận tham gia đêm hội Weibo năm nay. Thông tin này khiến khán giả khắp nơi cảm thấy hào hứng, được biết, Vương Nhất Bác sẽ hội ngộ cùng dàn bạn diễn, dàn khách mời đình đám hàng đầu Trung Quốc.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Trước đó không ít người tỏ ra lo lắng khi nam diễn viên là một trong những người mập mờ nhất trong việc tham gia sự kiện. Tuy nhiên, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đưa ra câu trả lời chính thức về việc xuất hiện tại đêm hội Weibo năm nay.

Được biết, bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến - bạn diễn của anh trong Trần Tình Lệnh cũng xác nhận tham gia sự kiện. Cùng với đó, Dương Tử cũng đồng hành cùng bộ đôi mỹ nam trong hạng mục Nhân vật hot nhất năm. Vì vậy sự góp mặt của bộ 3 này hứa hẹn sẽ chiếm trọn mọi ánh nhìn vào đêm sự kiện ngày hôm đó.

Ngoài trông chờ khoảnh khắc cả 3 bùng nổ visual khi xuất hiện cùng nhau, khán giả còn đùa rằng Dương Tử nay đã có thêm một hoàng tử nữa để hỗ trợ cô trong việc di chuyển tại sự kiện. Được biết, đêm hội Weibo năm nay được tổ chức vào ngày 25/3 tới (giờ địa phương). Khán giả trông chờ màn xuất hiện, tương tác bùng nổ của dàn minh tinh, cùng kết quả cuối cùng của các hạng mục tranh giải tại sự kiện lớn bậc nhất đất nước tỷ dân.

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