Đêm hội Weibo: Vương Nhất Bác xác nhận tham gia, sẵn sàng cạnh tranh với Tiêu Chiến cho ngôi vị King

Sao quốc tế 23/03/2023 21:20

Đêm hội Weibo hứa hẹn sẽ trở nên vô cùng bùng nổ khi có thêm sự góp mặt của tài tử Vương Nhất Bác.

Sáng 23/3, Vương Nhất Bác đăng đàn xác nhận tham gia đêm hội Weibo năm nay. Thông tin này khiến khán giả khắp nơi cảm thấy hào hứng, được biết, Vương Nhất Bác sẽ hội ngộ cùng dàn bạn diễn, dàn khách mời đình đám hàng đầu Trung Quốc. 

Đêm hội Weibo: Vương Nhất Bác xác nhận tham gia, sẵn sàng cạnh tranh với Tiêu Chiến cho ngôi vị King - Ảnh 1
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Trước đó không ít người tỏ ra lo lắng khi nam diễn viên là một trong những người mập mờ nhất trong việc tham gia sự kiện. Tuy nhiên, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đưa ra câu trả lời chính thức về việc xuất hiện tại đêm hội Weibo năm nay.

Được biết, bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến - bạn diễn của anh trong Trần Tình Lệnh cũng xác nhận tham gia sự kiện. Cùng với đó, Dương Tử cũng đồng hành cùng bộ đôi mỹ nam trong hạng mục Nhân vật hot nhất năm. Vì vậy sự góp mặt của bộ 3 này hứa hẹn sẽ chiếm trọn mọi ánh nhìn vào đêm sự kiện ngày hôm đó. 

Đêm hội Weibo: Vương Nhất Bác xác nhận tham gia, sẵn sàng cạnh tranh với Tiêu Chiến cho ngôi vị King - Ảnh 2Đêm hội Weibo: Vương Nhất Bác xác nhận tham gia, sẵn sàng cạnh tranh với Tiêu Chiến cho ngôi vị King - Ảnh 3

Ngoài trông chờ khoảnh khắc cả 3 bùng nổ visual khi xuất hiện cùng nhau, khán giả còn đùa rằng Dương Tử nay đã có thêm một hoàng tử nữa để hỗ trợ cô trong việc di chuyển tại sự kiện. Được biết, đêm hội Weibo năm nay được tổ chức vào ngày 25/3 tới (giờ địa phương). Khán giả trông chờ màn xuất hiện, tương tác bùng nổ của dàn minh tinh, cùng kết quả cuối cùng của các hạng mục tranh giải tại sự kiện lớn bậc nhất đất nước tỷ dân.

Hé lộ nguyên nhân Vương Nhất Bác không bao giờ lộ hint hẹn hò với bạn diễn?

Hé lộ nguyên nhân Vương Nhất Bác không bao giờ lộ hint hẹn hò với bạn diễn?

Chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ netizen.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác Tiêu Chiến Dương Tử sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ nguyên nhân Vương Nhất Bác không bao giờ lộ hint hẹn hò với bạn diễn?

Hé lộ nguyên nhân Vương Nhất Bác không bao giờ lộ hint hẹn hò với bạn diễn?

Netizen phấn khích trước loạt ảnh cưới vừa được hé lộ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh

Netizen phấn khích trước loạt ảnh cưới vừa được hé lộ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh

Từng là bạn hữu thân thiết, Tiêu Chiến quyết trở mặt với Vương Nhất Bác

Từng là bạn hữu thân thiết, Tiêu Chiến quyết trở mặt với Vương Nhất Bác

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/3/2023: Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng không cạnh tranh nhau, Tiêu Chiến, Dương Tử, Vương Nhất Bác giành giải 'Nhân vật được yêu thích nhất của Weibo'

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/3/2023: Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng không cạnh tranh nhau, Tiêu Chiến, Dương Tử, Vương Nhất Bác giành giải 'Nhân vật được yêu thích nhất của Weibo'

Vương Nhất Bác lên tiếng trước tin đồn làm bạn gái mang thai rồi bỏ rơi

Vương Nhất Bác lên tiếng trước tin đồn làm bạn gái mang thai rồi bỏ rơi

La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' của Vương Nhất Bác kết hợp lần đầu trong Nhân Tâm Ký, netizen ủng hộ vì một điều?

La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' của Vương Nhất Bác kết hợp lần đầu trong Nhân Tâm Ký, netizen ủng hộ vì một điều?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới