Bị chỉ trích về khả năng diễn xuất,Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục là couple có độ hot cao nhất tại Cbiz

Sao quốc tế 06/04/2023 16:04

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dù cho có không thành công trong thời gian gần đây nhưng vẫn đang là couple hot nhất Cbiz.

Sau Trần Tình Lệnh, sự nghiệp và tên tuổi của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lên như diều gặp gió, trở thành đỉnh lưu hot nhất nhì Cbiz. Và cũng nhờ có Trần Tình Lệnh, mà couple Bác Quân Nhất Tiêu (được ghép giữa tên của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến) mới được ra đời và trở thành một trong những couple có lượng fan đông đảo nhất Cbiz. Thậm chí dù đã trải qua 4 năm kể từ ngày cả 2 hợp tác chung nhưng sức hút của nó vẫn chưa từng giảm đi một chút nào. 

Đáng nói, không chỉ người hâm mộ ra sức đẩy thuyền Bác Quân Nhất Tiêu, mà ngay tới cả trang Baidu (nền tảng tìm kiếm lớn nhất tại Trung Quốc) cũng “chứng nhận” Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính là “thuộc về nhau”. Cụ thể, khi fan tìm kiếm “Hội trưởng hậu viên hội (tạm hiểu là trưởng fanclub) toàn cầu của Tiêu Chiến/Vương Nhất Bác là ai?”, Baidu đã hiển thị kết quả là “Vương Nhất Bác/Tiêu Chiến”, khiến mọi người vừa buồn cười lại vừa bất ngờ.

Bị chỉ trích về khả năng diễn xuất,Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục là couple có độ hot cao nhất tại Cbiz - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Hình ảnh này ngay sau đó đã được fan chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội và thu hút được lượng lớn netizen tham gia bàn luận, thậm chí sức ảnh hưởng của thông tin này còn lan rộng sang các khu vực khác trên cả nước. Có thể thấy tầm ảnh hưởng của cả 2 ở hiện tại là không hề thua kém bất kỳ ngôi sao nào tại Cbiz. 

Về phía chính chủ, mặc dù Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều nói họ chỉ đơn giản là đồng nghiệp, anh em tốt của nhau, nhưng fan couple thì lại không ít lần soi ra cảnh hai người mặc trùng đồ hay tung “hint” thả thính. Dẫu vậy tất cả cũng chỉ là tin đồn và không hề có bất cứ bằng chứng nào cụ thể cả.

Bị chỉ trích về khả năng diễn xuất,Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục là couple có độ hot cao nhất tại Cbiz - Ảnh 2Bị chỉ trích về khả năng diễn xuất,Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục là couple có độ hot cao nhất tại Cbiz - Ảnh 3

Hiện tại cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đang có những định hướng phát triển sự nghiệp khác nhau nhưng đều đang mắc phải một sai lầm khiến sự nghiệp của cả 2 lao đao chính là diễn xuất dở tệ. Chính vì vậy, một số bộ phận fan cho rằng 2 người nên có dự án hợp tác cùng nhau thêm một lần nữa để chứng minh những nhận định trên là sai lầm. 

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