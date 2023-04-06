Bị chỉ trích về khả năng diễn xuất,Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục là couple có độ hot cao nhất tại Cbiz

Sau Trần Tình Lệnh, sự nghiệp và tên tuổi của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lên như diều gặp gió, trở thành đỉnh lưu hot nhất nhì Cbiz. Và cũng nhờ có Trần Tình Lệnh, mà couple Bác Quân Nhất Tiêu (được ghép giữa tên của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến) mới được ra đời và trở thành một trong những couple có lượng fan đông đảo nhất Cbiz. Thậm chí dù đã trải qua 4 năm kể từ ngày cả 2 hợp tác chung nhưng sức hút của nó vẫn chưa từng giảm đi một chút nào.

Đáng nói, không chỉ người hâm mộ ra sức đẩy thuyền Bác Quân Nhất Tiêu, mà ngay tới cả trang Baidu (nền tảng tìm kiếm lớn nhất tại Trung Quốc) cũng “chứng nhận” Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính là “thuộc về nhau”. Cụ thể, khi fan tìm kiếm “Hội trưởng hậu viên hội (tạm hiểu là trưởng fanclub) toàn cầu của Tiêu Chiến/Vương Nhất Bác là ai?”, Baidu đã hiển thị kết quả là “Vương Nhất Bác/Tiêu Chiến”, khiến mọi người vừa buồn cười lại vừa bất ngờ.