Nữ diễn viên nổi tiếng vướng bê bối mang thai hộ, 'lật kèo' vòi bạn trai tỷ phú thêm 1300 tỷ

Theo luật sư Trương Khởi Hoài, người đại diện cho Tôn Vũ Thần, phía doanh nhân đã chính thức nộp đơn kiện dân sự Cảnh Điềm cùng cha mẹ cô với lý do tranh chấp tài sản. Tòa án đã tiếp nhận và thụ lý vụ án. Nguyên đơn đồng thời đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo toàn tài sản.

Tối 27/8, mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng trước thông tin Cảnh Điềm bị bạn trai cũ Tôn Vũ Thần khởi kiện, yêu cầu hoàn trả khoản tiền lên tới hơn 30 triệu NDT (khoảng hơn 100 tỷ đồng). Chủ đề nhanh chóng thu hút hơn 500 triệu lượt xem và liên tục lọt top tìm kiếm nóng.

Về phía Cảnh Điềm, nữ diễn viên đã nộp đơn phản đối thẩm quyền xét xử của tòa án. Hiện yêu cầu này vẫn đang trong quá trình được xem xét, chưa có phán quyết cuối cùng.

Đáng chú ý, ngay trước thời điểm thông tin vụ kiện được xác nhận, Tôn Vũ Thần đăng một bài viết dài trên mạng xã hội X với tiêu đề “Bạn gái tôi - Cảnh Điềm”. Trong bài đăng, doanh nhân kể lại chuyện tình của hai người và đưa ra nhiều thông tin đời tư gây tranh luận.

Tôn Vũ Thần cho biết anh bắt đầu chú ý đến Cảnh Điềm từ thời còn là sinh viên. Khi ấy, anh tự nhận mình chưa có sự nghiệp và quyết tâm làm giàu để có thể bước vào thế giới của nữ diễn viên. Sau khi thành công, sở hữu nhiều doanh nghiệp, anh và Cảnh Điềm được cho là bắt đầu mối quan hệ tình cảm.

Theo lời kể của Tôn Vũ Thần, trong thời gian yêu nhau, anh từng đưa Cảnh Điềm trải nghiệm cuộc sống xa hoa bằng máy bay riêng và lưu trú tại những khách sạn đắt đỏ. Doanh nhân cũng cáo buộc nữ diễn viên từng yêu cầu anh chuyển 30 triệu NDT cho cha mẹ cô.

Luật sư của Tôn Vũ Thần cho biết khoản tiền này được phía nguyên đơn xem là tiền sính lễ và hiện họ muốn thu hồi. Đây cũng được cho là một trong những nội dung quan trọng của vụ kiện.

Không dừng lại ở đó, Tôn Vũ Thần còn đề cập đến kế hoạch mang thai hộ tại Mỹ. Theo lời doanh nhân, Cảnh Điềm từng đưa ra đề xuất này nhưng sau đó hai bên phát sinh bất đồng về điều kiện liên quan. Tuy nhiên, toàn bộ những thông tin trên hiện mới là cáo buộc và lời kể từ phía Tôn Vũ Thần, chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Trước đó, hồi tháng 5, mạng xã hội Trung Quốc từng lan truyền một hợp đồng mang thai hộ tại Mỹ có chữ ký “Tian Jing”, khiến Cảnh Điềm vướng nghi vấn. Nữ diễn viên sau đó phủ nhận người được nhắc đến trong thông tin này là mình.

Vụ kiện lần này đang khiến đời tư của Cảnh Điềm một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Những diễn biến tiếp theo từ phía tòa án được dự đoán sẽ quyết định mức độ ảnh hưởng của vụ việc đối với nữ diễn viên.