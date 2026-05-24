Cảnh Điềm tiếp tục gây tranh cãi sau tin đồn thuê người mang thai hộ

Sao quốc tế 24/05/2026 12:46

Gần đây, giới giải trí Trung Quốc xôn xao khi nữ diễn viên được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh” - Cảnh Điềm - bị tố thuê người mang thai hộ và lừa tiền bạn trai đại gia.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ một bản “hợp đồng mang thai hộ” bị phát tán từ tài khoản paparazzi (thợ săn tin) nổi tiếng trong giới giải trí. Trong bản hợp đồng không chỉ xuất hiện tên tiếng Anh của Cảnh Điềm là “Tian Jing”, mà chữ ký cũng được cho là rất giống chữ ký của nữ diễn viên.

Nguồn tin cho biết, qua công ty dịch vụ, Cảnh Điềm được cho là đã trả tiền cho một phụ nữ nước ngoài để người này mang bầu, giúp cô có con với bạn trai đại gia. Bạn trai của Cảnh Điềm đã trả tiền đợt đầu là 100.000 USD theo điều khoản.

Sau đó, nữ diễn viên đi chuyên cơ riêng sang Mỹ, thuê nguyên một tầng khách sạn ở Los Angeles để lấy trứng. Nhưng giữa chừng cô bất ngờ đòi chuyển thêm 50 triệu USD.

Sau khi phía đại gia từ chối, cô lập tức tự bay về nước và chặn toàn bộ liên lạc với đối phương; số tiền được vị kia đầu tư riêng lên đến hàng chục triệu tệ cũng không trả lại.

Cảnh Điềm tiếp tục gây tranh cãi sau tin đồn thuê người mang thai hộ - Ảnh 1

Đối mặt làn sóng tranh cãi lan rộng, phản ứng từ phía phòng làm việc của Cảnh Điềm rất nhanh nhạy. Chỉ chưa đầy 30 phút sau khi tin đồn nổ ra, phòng làm việc lập tức đăng tuyên bố không dung túng cho những nội dung sai sự thật, bịa đặt ác ý nhắm vào Cảnh Điềm. Đồng thời cho biết đã ủy thác luật sư thu thập chứng cứ và kiên quyết truy cứu trách nhiệm bằng biện pháp pháp lý đến cùng.

Tuy nhiên, trong chiều ngày 22/5, phía paparazzi tung tin có màn đáp trả cứng rắn, công khai gọi tên Cảnh Điềm, chỉ trích cô “trơ trẽn” khi lừa gạt đại gia. Họ cũng nhấn mạnh việc trong tuyên bố của nữ diễn viên không có từ nào trực tiếp phủ nhận việc mang thai hộ.

Trước sự chất vấn gay gắt, phía Cảnh Điềm đã hơn 1 ngày không có động thái tiếp tục thanh minh, làm rõ. Theo người trong ngành, Cảnh Điềm đã bỏ qua thời điểm vàng để xử lý khủng hoảng truyền thông khiến tranh cãi liên quan đến cô leo thang.

Cảnh Điềm tiếp tục gây tranh cãi sau tin đồn thuê người mang thai hộ - Ảnh 2

Sau khi bị tung tin ký thỏa thuận mang thai hộ, Cảnh Điềm chỉ thông qua phòng làm việc đăng tuyên bố phủ nhận chung chung rồi giữ im lặng; “3 giờ vàng” để xử lý khủng hoảng truyền thông không được tận dụng.

Trong “24 giờ vàng” tiếp theo để đưa ra bằng chứng rõ ràng, cô cũng không có thêm động thái nào, khiến danh tiếng bắt đầu lao dốc, những tranh cãi trong quá khứ cũng bị đào lại. Khán giả nhắc đến việc Cảnh Điềm từng bị phạt hơn 7 triệu NDT năm 2022 vì vi phạm quy định quảng cáo khi làm đại diện cho một sản phẩm thực phẩm.

Không chỉ đơn thuần bị phạt tiền, khi đó đã có 2 thương hiệu công khai gạch tên cô, ít nhất 6 hợp đồng quảng cáo không được gia hạn, đồng thời bị cấm toàn bộ hoạt động quảng cáo trong 3 năm.

Điều đó đồng nghĩa từ năm 2022 đến 2025, Cảnh Điềm gần như không có bất kỳ nguồn thu nhập nào từ quảng cáo.

Kể từ sau thành công bùng nổ của bộ phim “Tư Đằng” (2021), Cảnh Điềm cũng không còn tác phẩm nổi bật nào. Cô duy trì nhịp độ khoảng một phim mỗi năm nhưng liên tục thất bại.

Hiện tại, cả danh tiếng và sự nghiệp của Cảnh Điềm đều khủng hoảng.

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Chủ đề "Thỏa thuận mang thai hộ của Cảnh Điềm" bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội, gây xôn xao. Theo nội dung bài đăng, Cảnh Điềm được cho là đã hiến trứng và bạn trai hiến tinh trùng, sau đó nhờ người mang thai hộ tại Mỹ.

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