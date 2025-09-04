Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Ngày 3/9, Weibo xôn xao tin đồn Cảnh Điềm - Phùng Thiệu Phong nảy sinh tình cảm khi cùng hợp tác trong bộ phim cổ trang Burning Wind năm 2023. Cặp sao bị nghi kết hôn chớp nhoáng, gần như không hẹn hò công khai, hôm 29/8.

Suốt thời gian dài vừa qua, Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong vướng tin hẹn hò, sắp kết hôn. Thậm chí, mới đây, thông tin hai người đã kết hôn vào 29/8 lan truyền trên mạng xã hội và gây xôn xao.

Hai người từng hợp tác trong bộ phim Chước chước phong lưu chiếu năm 2023. Theo nguồn tin, sau bộ phim kể trên, hai người phát triển mối quan hệ kín đáo và đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, sáng 4/9, studio của Cảnh Điềm phủ nhận thông tin. Phía nữ diễn viên nhấn mạnh: "Thông tin giả mạo. Cảnh Điềm chưa kết hôn. Cô ấy độc thân. Xin đừng lan truyền tin đồn nữa".

Tháng 6, Sohu đưa tin Phùng Thiệu Phong được paparazzi bắt gặp cùng bạn gái kém 19 tuổi và nhóm bạn thân thiết là Lý Trị Đình, Cao Hoa Dương đi ăn tối. Theo Sinchew, bạn gái của Phùng Thiệu Phong là diễn viên trẻ Chu Lân Gia, từng tham gia phim Phi trì nhân sanh, Hỏa diễm lam… Tháng 6 được bắt gặp đi với bạn gái nên tin Phùng Thiệu Phong kết hôn với Cảnh Điềm càng gây thắc mắc.

Cảnh Điềm sinh năm 1988, được mệnh danh “đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh” nhờ nhan sắc nổi trội. Cô tham gia các phim như Ban Thục truyền kỳ, Đại Đường vinh diệu, Tứ hải trọng minh, Tự cẩm… hay dự án điện ảnh Chiến quốc, Siêu đại chiến Thái Bình Dương: Trỗi dậy, Kong: Đảo đầu lâu…

Cảnh Điềm từng hẹn hò vận động viên bóng bàn nổi tiếng Trương Kế Khoa trong khoảng một năm. Năm 2020, cô bị cuốn vào scandal lớn khi Trương Kế Khoa bị cáo buộc dùng ảnh và video nhạy cảm của cô để gán nợ cờ bạc. Vụ việc khiến cô bị stress nặng, tạm dừng hoạt động nghệ thuật và hạn chế xuất hiện công khai.

