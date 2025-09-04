Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Sao quốc tế 04/09/2025 12:20

Ngày 3/9, Weibo xôn xao tin đồn Cảnh Điềm - Phùng Thiệu Phong nảy sinh tình cảm khi cùng hợp tác trong bộ phim cổ trang Burning Wind năm 2023. Cặp sao bị nghi kết hôn chớp nhoáng, gần như không hẹn hò công khai, hôm 29/8.

Suốt thời gian dài vừa qua, Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong vướng tin hẹn hò, sắp kết hôn. Thậm chí, mới đây, thông tin hai người đã kết hôn vào 29/8 lan truyền trên mạng xã hội và gây xôn xao.

Hai người từng hợp tác trong bộ phim Chước chước phong lưu chiếu năm 2023. Theo nguồn tin, sau bộ phim kể trên, hai người phát triển mối quan hệ kín đáo và đăng ký kết hôn.

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm? - Ảnh 1Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm? - Ảnh 2

Tuy nhiên, sáng 4/9, studio của Cảnh Điềm phủ nhận thông tin. Phía nữ diễn viên nhấn mạnh: "Thông tin giả mạo. Cảnh Điềm chưa kết hôn. Cô ấy độc thân. Xin đừng lan truyền tin đồn nữa".

 

Tháng 6, Sohu đưa tin Phùng Thiệu Phong được paparazzi bắt gặp cùng bạn gái kém 19 tuổi và nhóm bạn thân thiết là Lý Trị Đình, Cao Hoa Dương đi ăn tối. Theo Sinchew, bạn gái của Phùng Thiệu Phong là diễn viên trẻ Chu Lân Gia, từng tham gia phim Phi trì nhân sanh, Hỏa diễm lam… Tháng 6 được bắt gặp đi với bạn gái nên tin Phùng Thiệu Phong kết hôn với Cảnh Điềm càng gây thắc mắc.

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm? - Ảnh 3

Cảnh Điềm sinh năm 1988, được mệnh danh “đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh” nhờ nhan sắc nổi trội. Cô tham gia các phim như Ban Thục truyền kỳ, Đại Đường vinh diệu, Tứ hải trọng minh, Tự cẩm… hay dự án điện ảnh Chiến quốc, Siêu đại chiến Thái Bình Dương: Trỗi dậy, Kong: Đảo đầu lâu…

Cảnh Điềm từng hẹn hò vận động viên bóng bàn nổi tiếng Trương Kế Khoa trong khoảng một năm. Năm 2020, cô bị cuốn vào scandal lớn khi Trương Kế Khoa bị cáo buộc dùng ảnh và video nhạy cảm của cô để gán nợ cờ bạc. Vụ việc khiến cô bị stress nặng, tạm dừng hoạt động nghệ thuật và hạn chế xuất hiện công khai.

Bắt gặp chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong hẹn hò bạn gái mới

Bắt gặp chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong hẹn hò bạn gái mới

Mới đây, cư dân mạng bắt gặp Phùng Thiệu Phong và bạn gái mới hẹn hò ăn tối.

Xem thêm
Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bắt gặp chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong hẹn hò bạn gái mới

Bắt gặp chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong hẹn hò bạn gái mới

'Tóm sống' Phùng Thiệu Phong hẹn hò bạn gái mới sau ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh

'Tóm sống' Phùng Thiệu Phong hẹn hò bạn gái mới sau ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh

Dương Mịch tái xuất khó khăn, khó tái hợp cùng Phùng Thiệu Phong trong phim mới

Dương Mịch tái xuất khó khăn, khó tái hợp cùng Phùng Thiệu Phong trong phim mới

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ Phùng Thiệu Phong bị 'tóm sống' khi vội vã đến bệnh viện, chuyện gì đang xảy ra?

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ Phùng Thiệu Phong bị 'tóm sống' khi vội vã đến bệnh viện, chuyện gì đang xảy ra?

Xôn xao tin đồn Phùng Thiệu Phong có bạn gái mới, tái hợp cùng Dương Mịch trong phim mới

Xôn xao tin đồn Phùng Thiệu Phong có bạn gái mới, tái hợp cùng Dương Mịch trong phim mới

Nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh âm thầm đưa chồng cũ Phùng Thiệu Phong cùng về quê đón Tết?

Nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh âm thầm đưa chồng cũ Phùng Thiệu Phong cùng về quê đón Tết?

TIN MỚI NHẤT

Tá hỏa bé trai 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ, lấy ra 20 viên nam châm rỉ sét

Tá hỏa bé trai 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ, lấy ra 20 viên nam châm rỉ sét

Sức khỏe 23 phút trước
NSND Phạm Thị Thành qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật

NSND Phạm Thị Thành qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật

Đời sống 33 phút trước
Phúc Tinh cao chiếu sau đêm nay (4/9/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao vận may, Lộc vàng sáng chói, ôm tiền bạc tỷ, hỷ sự như mơ

Phúc Tinh cao chiếu sau đêm nay (4/9/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao vận may, Lộc vàng sáng chói, ôm tiền bạc tỷ, hỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào tháo chạy

Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào tháo chạy

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp số trời đã định, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp số trời đã định, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/9-5/9), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/9-5/9), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'

Nam Em không còn ý định trở lại showbiz: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'

Hậu trường 2 giờ 27 phút trước
Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này

Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh: NSƯT Công Ninh khóc nghẹn , Hoài Linh gây xúc động mạnh bởi chi tiết này

Hậu trường 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Trích xuất camera vụ chồng dùng dao tấn công vợ nằm thoi thóp trước nhà ở TP.HCM

Trích xuất camera vụ chồng dùng dao tấn công vợ nằm thoi thóp trước nhà ở TP.HCM

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Ra mắt bộ phim đầu tay, Thư Kỳ lần đầu tiết lộ về quá khứ bị bạo hành

Ra mắt bộ phim đầu tay, Thư Kỳ lần đầu tiết lộ về quá khứ bị bạo hành

Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn

Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn

Lưu Vũ Ninh thẳng thắn tiết lộ sợ người hâm mộ

Lưu Vũ Ninh thẳng thắn tiết lộ sợ người hâm mộ

Thư Kỳ tiết lộ lý do trở thành đạo diễn với phim đầu tay 'Girl'

Thư Kỳ tiết lộ lý do trở thành đạo diễn với phim đầu tay 'Girl'

Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng