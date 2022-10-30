Thần Tài đoán mệnh chắc chắn đổi đời, 3 con giáp có rất nhiều tiền, lộc trời ban xuống đỏ như son, cuộc sống vương giả trong 10 ngày tới (31/10 - 9/11)

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 19:30

Tử vi 10 ngày tới (31/10 - 9/11), những con giáp sau đây được Thần Tài dự báo số mệnh rất hanh thông, cuộc đời lên hương.

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp thì tuổi Sửu là con giáp may mắn nhất 10 ngày tới (31/10 - 9/11), vận trình của người tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, làm gì cũng thuận. Đặc biệt, sự nghiệp thăng hoa nhờ bất ngờ.

Cát tinh nhập mệnh, thần Tài soi chiếu, các mặt trong cuộc sống của con giáp này đều có những bước cải thiện đáng kể. Công việc làm một thu hai, thu nhập tăng nhanh phi mã, chuyện tình cảm hạnh phúc, có nhiều tin vui.

Tử vi 10 ngày tới (31/10 - 9/11), nhờ biểu hiện tích cực, chăm chỉ, cùng sự trợ giúp đắc lực của thần may mắn, được bề trên che chở nên mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa, cuối năm là thời điểm thăng tiến cao.

Thần Tài đoán mệnh chắc chắn đổi đời, 3 con giáp có rất nhiều tiền, lộc trời ban xuống đỏ như son, cuộc sống vương giả trong 10 ngày tới (31/10 - 9/11) - Ảnh 1
Tuổi Sửu trên đà thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, những người sinh năm Sửu là người có số mệnh may mắn trong suốt cuộc đời. Họ rất biết đủ, không đuổi theo danh lợi. Trong lòng họ điều hạnh phúc lớn nhất chính là có một gia đình hòa thuận, con cháu thảo hiền.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cộng hợp kim cục, cộng hợp tài cục, nên sẽ là năm khởi sắc về tiền bạc, trả hết nợ nần của con giáp này.

Với tài vận hanh thông và sự nhạy cảm về đầu tư nên con giáp này dễ dàng có được lợi nhuận từ việc đầu tư bất động sản và tài chính. Do đó, năm nay không phải lo lắng về tiền bạc, có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang.

Thần Tài đoán mệnh chắc chắn đổi đời, 3 con giáp có rất nhiều tiền, lộc trời ban xuống đỏ như son, cuộc sống vương giả trong 10 ngày tới (31/10 - 9/11) - Ảnh 2
Con giáp Tỵ sắp tới hanh thông tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

 10 ngày tới, cũng là thời điểm thuận lợi cho việc cầu tài của người cầm tinh con giáp Tỵ, có thể suy nghĩ và mạnh dạn vào một số lĩnh vực như bất động sản, ắt sẽ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cơ trí, có đầu óc kinh doanh, luôn khẳng định được vị trí bản thân trong cuộc sống cũng như trong công việc bằng chính sự cố gắng, phấn đấu hết mình.

Tử vi 10 ngày tới (31/10 - 9/11), do cộng hợp với lưu niên thái tuế, tạo thành kim cục, rất có lợi cho tài vận. Người tuổi Thìn cho dù chính tài hay thiên tài, cũng đều hanh thông. Không chỉ nguồn thu nhập chính ổn định dồi dào, mà còn có thêm những khoản thu ngoài dự kiến khiến cho cuộc sống của con giáp này càng thêm sung túc, đầy đủ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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