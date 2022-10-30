Thần may mắn gọi tên đúng tuần mới (31/10 - 6/11), 3 tuổi đỏ rực như son, lộc lá ào ào về như thác lũ, ôm cả đống tiền tỷ, giàu sụ, cuộc sống thăng hoa đáng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 05:41

Tử vi tuần mới (31/10 - 6/11), gọi tên 3 con giáp may mắn này, số đỏ như son, tiền về ào ào như thác lũ.

Tuổi Mão

Người cầm tinh con giáp tuổi Mão tạo thành cục diện bán hợp kim cục nên vận khí hanh thông, đặc biệt là về vận nhân duyên.

Con giáp này được quý nhân tương trợ trong mọi việc của cuộc sống, đồng thời cũng nhận được sự hỗ trợ của cha mẹ và bạn bè về tài chính. Bạn bè cũng chính là quý nhân đem lại cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp với nguồn thu nhập tăng phi mã. Công việc được trợ giúp, tài chính thăng hoa dần đều, sớm muộn cũng xây dựng cuộc đời ấm no, không sợ khốn khó.

Thần may mắn gọi tên đúng tuần mới (31/10 - 6/11), 3 tuổi đỏ rực như son, lộc lá ào ào về như thác lũ, ôm cả đống tiền tỷ, giàu sụ, cuộc sống thăng hoa đáng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Mão có cơ hội thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi tháng 11/2022 cho thấy, tuổi Tý công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi, mang lại cho bạn một tháng mới an lành, như ý.

Đúng tuần mới (31/10 - 6/11) thực sự suôn sẻ, thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Mệnh mang đào hoa nên người tuổi Tý khá khéo léo, lời nói hài hước thu hút người đối diện. Bạn cũng đa tài, đa nghệ thể hiện sức hút tuyệt vời của mình ra bên ngoài.

Thần may mắn gọi tên đúng tuần mới (31/10 - 6/11), 3 tuổi đỏ rực như son, lộc lá ào ào về như thác lũ, ôm cả đống tiền tỷ, giàu sụ, cuộc sống thăng hoa đáng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Tuổi Tý thăng hoa. Ảnh minh họa: Internet

Với nam mạng bạn có được tính cách khảng khái, nhiệt thành được nữ nhân xung quanh chú ý.

Với nữ mạng thì thông minh, hấp dẫn dễ dàng khiến người đối diện để ý. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt, thế nhưng với những ai đang có gia đình thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tư duy mẫn tiệp, phản ứng nhanh nhẹn, rất giỏi trong việc làm lay động nội tâm của người khác, có thể dễ dàng vượt qua các đối thủ cạnh tranh mà không cần dùng thủ đoạn xấu.

Đúng tuần mới (31/10 - 6/11), do tương hợp với lưu niên thái tuế, có cơ hội được cao nhân dẫn dường chỉ lối, quý nhân ra tay tương trợ nên dù làm việc ở bất cứ lĩnh vực nào cũng có được thành công rực rỡ, đồng thời con giáp này cũng tích lũy được không ít tài sản, tiền bạc.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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