Nghẹn ngào nhìn lại nơi chứa hơn 800 món đồ vật của các nạn nhân vụ thảm kịch Itaewon: một số người tìm kiếm trong vô vọng

Xã hội 01/11/2022 19:07

 3 ngày sau vụ thảm kịch Itaewon ở Hàn Quốc, những món đồ thất lạc của các nạn nhân được đưa tới một địa điểm lưu giữ.

Những hình ảnh trên khiến nhiều người xót xa. Đây là một thảm kịch kinh hoàng mà giới chức trách Hàn đã gọi lễ hội Halloween hôm vừa qua là “tai nạn thảm khốc đáng lẽ không nên xảy ra”. Bầu không khí vắng lặng bao trùm Trung tâm thể thao Wonhyoro khi một vài người phân loại những món đồ bị thất lạc của các nạn nhân.

Nghẹn ngào nhìn lại nơi chứa hơn 800 món đồ vật của các nạn nhân vụ thảm kịch Itaewon: một số người tìm kiếm trong vô vọng - Ảnh 1
 

 

Nghẹn ngào nhìn lại nơi chứa hơn 800 món đồ vật của các nạn nhân vụ thảm kịch Itaewon: một số người tìm kiếm trong vô vọng - Ảnh 2
 

 

Nghẹn ngào nhìn lại nơi chứa hơn 800 món đồ vật của các nạn nhân vụ thảm kịch Itaewon: một số người tìm kiếm trong vô vọng - Ảnh 3
Nơi lưu giữ các món đồ thất lạc của những nạn nhân. Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ Zing News, hơn 800 món đồ bị mất được tìm lại, những người ở đây đang phân loại, chúng được xếp gọn gàng, ngay ngắn. Có khoảng 256 đôi giày, 258 món đồ mặc, 124 chiếc túi và 156 đồ điện tử, cùng các đồ dùng cá nhân khác, bao gồm móc chìa khóa thú nhồi bông, mặt nạ lễ hội Halloween. Điện thoại di động và thẻ căn cước được giữ riêng tại đồn cảnh sát.

Nghẹn ngào nhìn lại nơi chứa hơn 800 món đồ vật của các nạn nhân vụ thảm kịch Itaewon: một số người tìm kiếm trong vô vọng - Ảnh 4
 

 

Nghẹn ngào nhìn lại nơi chứa hơn 800 món đồ vật của các nạn nhân vụ thảm kịch Itaewon: một số người tìm kiếm trong vô vọng - Ảnh 5
 

 

Nghẹn ngào nhìn lại nơi chứa hơn 800 món đồ vật của các nạn nhân vụ thảm kịch Itaewon: một số người tìm kiếm trong vô vọng - Ảnh 6
Có khoảng 256 đôi giày, 258 món đồ mặc, 124 chiếc túi và 156 đồ điện tử, cùng các đồ dùng cá nhân khác. Ảnh: Zing News

Một số nạn nhân bị giẫm đạp và bị thương đã quay trở lại tìm túi đồ của mình. Tuy nhiên, họ tìm kiếm trong vô vọng vì không thể thấy thứ mình cần. Mặc dù cho chân khập khiễng, bị bó bột trong đau đớn, những người này vẫn còn may mắn hơn rất nhiều những nạn nhân xấu số kia. Số người tử vong hiện được thống kê với con số 156 người, 151 người bị thương, 29 người trong tình trạng nguy kịch. Ít nhất 26 người nước ngoài từ 14 quốc gia đã thiệt mạng.

Một số yếu tố được cho là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch, trong đó bao gồm thiếu các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát đám đông do không có cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức Halloween. Đêm đó, ước tính có khoảng 100.000 người đã đổ về Itaewon ở quận Yongsan, Seoul, nhưng chỉ có 137 sĩ quan có mặt tại hiện trường, hầu hết là cảnh sát giao thông và phòng chống tội phạm.

Nghẹn ngào nhìn lại nơi chứa hơn 800 món đồ vật của các nạn nhân vụ thảm kịch Itaewon: một số người tìm kiếm trong vô vọng - Ảnh 7
Thảm kịch Itaewon. Ảnh: Dân Trí

Các nhân chứng, thảm kịch xảy ra khi dòng người tham gia lễ hội Halloween bị dồn vào một con dốc hẹp ở khu phố Itaewon đông đúc. Một vài người đã bị vấp ngã nhưng đám đông vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, gây ra cảnh giẫm đạp.

"Từ trước đến nay, chúng ta vẫn tổ chức lễ hội theo kiểu chủ yếu giao cho một đơn vị nào đó, tổ chức theo khả năng, điều kiện và nhận thức của mỗi địa phương. Nhưng càng ngày sẽ càng khó khăn hơn vì quy mô của các lễ hội sẽ lớn hơn với sự tham gia của rất nhiều người.

"Thảm kịch Halloween ở Thủ đô Seoul, Hàn Quốc là bài học rất đắt giá và đau lòng, chúng ta phải rút ra được những kinh nghiệm và cần nhận thức tốt hơn để chúng ta có thể thực hiện tốt hơn trong thời gian sắp tới. Chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc, kỹ lưỡng hơn, nghiêm túc hơn về cách tổ chức các sự kiện, lễ hội có đông người tham dự ở Việt Nam", PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chia sẻ trên Báo Dân trí.

 

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