Hơn hai tuần tạm hoãn, ông Lê Tùng Vân không có mặt trong phiên tòa xét xử vụ 'tịnh thất Bồng Lai'

Đại diện viện kiểm sát nêu ý kiến cho phiên tòa tiếp tục. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho các bị cáo yêu cầu tòa phải có phương án triệu tập những người vắng mặt để đối chất các tình tiết.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt. Ngoài bị cáo Lê Tùng Vân, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và một số bị hại cũng vắng mặt. Năm bị cáo còn lại đang chấp hành án sau phiên tòa sơ thẩm đều được đưa đến tòa.

Sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa đọc biên bản hội ý của hội đồng xét xử, xét thấy sự vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt của họ là hợp pháp và không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên tuyên bố tiếp tục phiên tòa.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, trước đó, tại phiên sơ thẩm, ông Lê Tùng Vân bị TAND huyện Đức Hòa tuyên phạt 5 năm tù, 5 bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ 3-4 năm tù giam cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

5 bị cáo có mặt tại tòa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo cáo trạng, từ năm 2016, bị cáo Lê Tùng Vân và một số người khác đến ở tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An do bà Cao Thị Cúc làm chủ hộ.

Bị cáo Lê Tùng Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia theo Phật giáo, lấy tên tịnh thất Bồng Lai nhưng không được ngành chức năng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An công nhận. Bị cáo Vân đổi tên cơ sở này thành "thiền am bên bờ vũ trụ" để tiếp tục hoạt động.

Từ năm 2019 - 2021, các bị cáo đã sử dụng máy tính, điện thoại di động để đăng lên Facebook và YouTube thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa (Long An), xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ), gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Sáng 14-10, TAND tỉnh Long An đã mở phiên phúc thẩm. Hai luật sư bảo vệ cho bị hại có đơn xin hoãn phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên hoãn và tiếp tục mở lại phiên tòa vào hôm nay.