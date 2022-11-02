Công an hiện đang xác minh thông tin, lấy lời khai của những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc tại hiện trường và thông báo kết quả xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều người bất ngờ khi biết được thông tin vụ việc một phụ huynh vác dao vào trường học đe dọa nhiều giáo viên và bắt hiệu trưởng quỳ gối xin lỗi. Vào thời điểm trên, cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Sơn Lâm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) hoảng loạn khi bị phụ huynh chửi bới, dọa chém, giờ dạy học buổi chiều cũng sắp diễn ra.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, sáng nay (2/11) công an thông tin ngay sau sự việc ông Võ Văn Đ. (phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Lâm) ngang nhiên vác dao xông vào trường và đe dọa nhiều giáo viên, công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Trường Tiểu học Sơn Lâm nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VietNamNet

Đơn vị chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Những người liên quan bao gồm phụ huynh, học sinh, giáo viên và những người có mặt tại thời điểm đó để lấy lời khai. “Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo và xử lý theo quy định của pháp luật" - Thượng tá Hà Hải Long, Trưởng Công an huyện Hương Sơn thông tin.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, trước đó, ông Võ Văn Đ. (ngụ thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm)- người gây ra vụ án có hai con đang theo học tại Trường tiểu học Sơn Lâm. Người này mang dao dài khoảng 40cm vào thẳng trường chửi bới, dọa chém một số giáo viên.

"Phụ huynh xách dao vào thẳng phòng làm việc của tôi rồi chửi bới, giơ dao lên dọa chém. Một số giáo viên vào can ngăn cũng bị dọa chém nên phải tránh đi chỗ khác" - Hiệu trưởng cho biết

Về nguyên nhân xảy ra sự việc này, ông Thống cho biết vào tuần học trước đó nhà trường gửi giấy mời cho các phụ huynh có con chưa nộp tiền mua bảo hiểm y tế đến trường để làm việc. Tuy nhiên sau đó phụ huynh Điệp đã không đến.

"Sau buổi chào cờ vào sáng hôm qua, nhà trường gọi các em học sinh lên hỏi vì sao nhà trường gửi giấy mời cho phụ huynh nhưng họ không đến làm việc. Đến buổi chiều thì xảy ra vụ việc như vậy", ông Thống nói.

Trường tiểu học Sơn Lâm có 259 học sinh, trong đó có 245 em đã đóng tiền mua bảo hiểm. Hiện còn 14 em chưa đóng tiền mua.

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