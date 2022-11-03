Lời kháng cáo của ông Lê Tùng Vân bị bác bỏ, viện kiểm sát đề nghị tuyên y án, giữ nguyên tội danh sơ thẩm

Xã hội 03/11/2022 16:40

Không có mặt tại tòa, ông Lê Tùng Vân vẫn đề nghị xin kháng cáo. Đại diện VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm phạt y án sơ thẩm.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 3/11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và đồng phạm liên quan vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai tiếp tục phần tranh luận.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị HĐXX ghi nhận tất cả các phần phát biểu của các bị cáo tại phiên tòa, để qua đó xác định vụ án đã vi phạm luật tố tụng, không đảm bảo việc xét xử...

Lời kháng cáo của ông Lê Tùng Vân bị bác bỏ, viện kiểm sát đề nghị tuyên y án, giữ nguyên tội danh sơ thẩm - Ảnh 1

Ông Lê Tùng Vân không có mặt trong phiên phúc thẩm lần này, luật sư bào chữa đã nêu lại những lời kháng cáo. Ảnh: Internet

Ông Lê Tùng Vân không có mặt trong phiên phúc thẩm lần này, luật sư bào chữa đã nêu lại những lời kháng cáo.

Theo đó, trong đơn kháng cáo do luật sư nêu có nội dung: "Tôi yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án cấp sơ thẩm tuyên tôi và các đệ tử vô tội, trả tự do cho các đệ tử của tôi. Đồng thời đình chỉ vụ án."

Luật sư bào chữa cho rằng, lời kháng cáo kêu oan của bị cáo Lê Tùng Vân cũng là lời đề nghị của các bị cáo trong phần bào chữa, cũng là kiến nghị của các luật sư. Luật sư bào chữa nhận định, vụ án này bộc lộ những oan sai.

Trước đó, vào chiều 2/11, VKS ND tỉnh Long An đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo này.

Theo thông tin từ Báo Công an nhân dân, đại diện VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

"Tại cấp sơ thẩm, HĐXX cũng đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo khi lượng hình. Trong phiên toà hôm nay, ngoài các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, các bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng không cung cấp được tài liệu, tình tiết mới nên không có cơ sở để chấp nhận. Do đó, đề nghị HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm", đại diện VKS nêu quan điểm.

Đại diện VKS cho hay, từ những chứng cứ, tài liệu, các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai đã bàn bạc, dàn dựng, đăng tải các video lên mạng xã hội nhằm xuyên tạc, sai sự thật nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự Công an huyện Đức Hòa và nhiều tổ chức, cá nhân.

Các bị cáo đã bàn bạc, dàn dựng, có hành vi sử dụng các thiết bị điện tử đăng tải các video lên mạng xã hội (facebook, youtube) nhằm xuyên tạc, sai sự thật nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Trần Ngọc Thảo (tức thượng tọa Thích Nhật Từ)…

Bản án sơ thẩm xét xử tại TAND huyện Đức Hòa tuyên các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. Bị cáo Lê Tùng Vân được xác định giữ vai trò chủ mưu, xuyên suốt vụ án. Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc phạm tội có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên, không ăn năn hối cải.

Vì vậy, đại diện VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm phạt y án sơ thẩm.

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