Giúp việc qua trung tâm môi giới, người phụ nữ ‘cuỗm’ sạch 2 tỷ đồng của gia chủ tiêu hết trong 3 ngày

Theo thông tin từ Báo An Ninh Thủ Đô cho hay, lợi dụng sự tin tưởng của gia chủ, người phụ nữ tên Hoàng Thị Hải Ly (42 tuổi, quê quán TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã tìm cách mở két sắt của gia chủ thông qua cách tự học trên mạng. Sau đó, toàn bộ số tiền trong két bị nữ giúp việc này lấy đi, tiêu hết sạch trong 3 ngày. Tổng cộng, người phụ nữ này đã có 2 lần mở két để lấy tiền tiêu pha.

Theo bà S. (54 tuổi, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng), toàn bộ số tiền, vàng nhà bà để trên tầng 3 bỗng dưng biến mất. Gia đình sau đó đã trình báo cơ quan công an làm việc.

Được biết, Ly là người có sức khỏe tốt, Ly không bị vướng bận việc quê nhà, do…đã ly hôn. Trong thời gian làm việc, người phu nữ này siêng năng, chịu khó, chủ động và làm sạch sẽ hết mọi công việc nhà, gia đình này cũng trả lương khá hậu hĩnh. Chỉ có điều, họ không ngờ người phụ nữ ngang nhiên đánh cắp số tiền lớn như trên ngay tại nhà gia chủ.

Trong 3 ngày, nữ giúp việc này đã tiêu sạch hơn 2 tỷ đồng vào trò cờ bạc trực tuyến. Ảnh: An ninh Thủ Đô

“Quá trình tiếp cận hiện trường, tổ chức điều tra, chúng tôi có linh cảm vụ trộm mang nhiều yếu tố nội bộ. Ngôi nhà không có dấu vết người lạ; và 2 chiếc két sắt không hề bị cạy phá”, trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng, đơn vị chủ công phối hợp cùng CAP Phạm Đình Hổ điều tra vụ án cho hay. Qua loại trừ hiềm nghi, chỉ còn lại người giúp việc Hoàng Thị Hải Ly.

Điều khá lạ là ngay khi lực lượng Công an đến hiện trường, và khi được “mời” đến CQĐT làm việc, Ly vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chỉ đến khi công an điều tra tiết lộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của Ly nhận và chuyển đi số tiền lớn, cỡ 2 tỷ đồng nữ giúp việc này mới cúi đầu nhận tội.

Theo công an xác định, từ ngày 24 - 29/10, số tiền, vàng bị lấy đi đã tiêu pha hết. Người phụ nữ này khai nhận đã đốt sạch hơn 2 tỷ đồng vào trò đánh bạc trực tuyến, và thua trắng!

Hiện, nữ giúp việc đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh Trộm cắp tài sản.

Điều 173. Tội trộm cắp tài sản quy định, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Trộm cắp tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.